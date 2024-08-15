Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غاز: سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية توقعان عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل ألرار

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 14:24     الفئـة : اقتصــاد
غاز: سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية توقعان عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل ألرار

الجزائر- وقع مجمع سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل الغاز ألرار, الواقع في حوض إليزي, للسماح بتعويض الإنخفاض الطبيعي لإنتاج الحقل وإبقائه عند 10 ملايين متر مكعب في اليوم.

وتبلغ قيمة العقد, الموقع من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, والرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة البترولية بالجزائر, تشنغ شيانغ, 210 مليون دولار, منها 7 مليار دينار جزائري, حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.

ويشمل العقد إنجاز ثلاث وحدات ضغط, وتعديل مجمعات جمع وفصل السوائل عند مدخل مستقبلات السوائل, وتركيب مضخات التعزيز, وربط الوحدات بالمرافق القائمة والبنية التحتية, وتوسيع شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة مكافحة التسلل والمراقبة عن بعد.

كما يضم المشروع أيضا بناء محطة فرعية كهربائية وتأهيل النظام المدمج الحالي للمراقبة والسلامة.

وتقدر مدة إنجاز المشروع 32 شهرا, والذي يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في نهاية الربع الثاني من سنة 2027.

وبالمناسبة, أوضح السيد حشيشي أن المشروع يمثل "عزم" و"التزام" مجمع سوناطراك على "مواصلة استثماره في الجانب القبلي للمشاريع الغازية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطني".

وأضاف أنه سيسمح للمجمع بتسيير الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقل غاز ألرار, الذي يستغل منذ 1984, والاستمرار في إنتاجه, كما يمكن سوناطراك من "تحقيق التزاماتها التجارية تجاه زبائنها في السوق الدولية, حيث تلعب الجزائر دورا مهما".

في الأخير, عبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عن ثقته في كفاءة الشركة الصينية للهندسة البترولية وقدرتها على إنجاز هذا المشروع, مع التقيد بالوقت والتكلفة والجودة, بالإضافة إلى جميع المعايير الأمنية والبيئية السارية.

آخر تعديل على الخميس, 15 أوت 2024 14:42
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

غاز: سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية توقعان عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل ألرار
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 14:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

الندوة الدولية لإنهاء الإستعمار تدعو إلى تفعيل قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان…

24.08.15

كرة الريشة/البطولة الإفريقية لأقل من 19 سنة: المنتخب الجزائري ينهي منافسة الفرق في المركز…

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح الحر عبد المجيد تبون

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش

24.08.15

الفصائل الفلسطينية تؤكد على "ثبات" موقفها من المفاوضات المتعلقة بوقف العدوان الصهيوني على…

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"