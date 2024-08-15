غاز: سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية توقعان عقدا لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل ألرار

وتبلغ قيمة العقد, الموقع من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, والرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة البترولية بالجزائر, تشنغ شيانغ, 210 مليون دولار, منها 7 مليار دينار جزائري, حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
ويشمل العقد إنجاز ثلاث وحدات ضغط, وتعديل مجمعات جمع وفصل السوائل عند مدخل مستقبلات السوائل, وتركيب مضخات التعزيز, وربط الوحدات بالمرافق القائمة والبنية التحتية, وتوسيع شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة مكافحة التسلل والمراقبة عن بعد.
كما يضم المشروع أيضا بناء محطة فرعية كهربائية وتأهيل النظام المدمج الحالي للمراقبة والسلامة.
وتقدر مدة إنجاز المشروع 32 شهرا, والذي يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في نهاية الربع الثاني من سنة 2027.
وبالمناسبة, أوضح السيد حشيشي أن المشروع يمثل "عزم" و"التزام" مجمع سوناطراك على "مواصلة استثماره في الجانب القبلي للمشاريع الغازية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطني".
وأضاف أنه سيسمح للمجمع بتسيير الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقل غاز ألرار, الذي يستغل منذ 1984, والاستمرار في إنتاجه, كما يمكن سوناطراك من "تحقيق التزاماتها التجارية تجاه زبائنها في السوق الدولية, حيث تلعب الجزائر دورا مهما".
في الأخير, عبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عن ثقته في كفاءة الشركة الصينية للهندسة البترولية وقدرتها على إنجاز هذا المشروع, مع التقيد بالوقت والتكلفة والجودة, بالإضافة إلى جميع المعايير الأمنية والبيئية السارية.