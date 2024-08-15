Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محروقات: سوناطراك حققت 14 اكتشافا منذ مطلع السنة و الى نهاية يوليو

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 08:26     الفئـة : اقتصــاد
محروقات: سوناطراك حققت 14 اكتشافا منذ مطلع السنة و الى نهاية يوليو

الجزائر - حقق مجمع سوناطراك منذ مطلع السنة والى غاية نهاية يوليو الفارط ما مجموعه 14 اكتشافا من النفط و الغاز, وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للمجمع, رشيد حشيشي, مؤكدا ان هذه الاكتشافات ستساهم بشكل كبير في تجديد احتياطات البلاد من المحروقات.

وقال السيد حشيشي لدى نزوله ضيفا على برنامج "لقاء التلفزيون" بثه التلفزيون الجزائري سهرة يوم الاربعاء ان "الاكتشافات التي سجلتها سوناطراك الى غاية نهاية الشهر الفارط قدرت ب 14 اكتشافا وان هذا الرقم مرشح للارتفاع طبعا بنهاية هذه السنة مع استمرار أشغال الاستكشاف دون توقف".

ومن شأن هذه الاكتشافات المسجلة -يتابع المسؤول- "تجديد المخزون الوطني من المحروقات بشكل دائم وهدفنا هو ان كل الكميات المستهلكة يجب ان تجدد وهذا ضمن استراتيجية المجمع".

واضاف في ذات المنحى ان مسعى سوناطراك هو تعزيز قدرات الانتاج الاولي للمحروقات بالموازاة مع تحفيز مختلف سلاسل القيم على غرار نشاطات البتروكيمياء و النقل والتسويق لتلبية حاجيات السوق الوطني و التصدير نحو الاسواق الدولية في اطار تنويع الشركاء.

وأبرز في السياق ذاته ان الاستقرار الكبير الذي تعرفه الجزائر و الحركية الاقتصادية التي تشهدها هما عاملان يساهمان في الوقت الحالي في استقطاب اهتمام الشركاء الاجانب, لافتا الى ان المجال المنجمي الجزائري جذاب.

وذكر السيد حشيشي في هذا الاطار ب"الاتفاقيات الحصرية" التي وقعتها سوناطراك في الآونة الاخيرة مع عدد من كبرى الشركات الطاقوية العالمية على غرار "ايكسون موبيل" و "شيفرون" (الولايات المتحدة) و "سينوباك" (الصين) و"إيني" الايطالية.

وتابع بالقول: "لدينا اتصالات كبيرة مع شركات طاقوية هامة والجميع يريد ان يعمل بالجزائر و هذا بسبب جاذبية الاقتصاد الجزائري و استقراره".

 

      ==محادثات لمد خط بحري لتصدير الكهرباء لإسبانيا==

 

من جهة اخرى, كشف السيد حشيشي أن مجمع سوناطراك يجري اتصالات مع شركاء اسبان لتجسيد مشروع خط بحري لتصدير الكهرباء نحو اسبانيا, مؤكدا ان هذه المنشأة الطاقوية ستضاف الى المشروع المماثل الذي سيربط الجزائر بإيطاليا والذي وقعت بشأنه كل من سونلغاز وسوناطراك على بروتوكول تفاهم مع "إيني" الايطالية.

وقال بهذا الخصوص ان "سوناطراك دخلت مؤخرا في اتصالات مع متعاملين اسبان لتجسيد مشروع مد خط بحري لتصدير الكهرباء من الجزائر نحو اسبانيا. سوناطراك متفتحة لدراسة المشروع و سنجري اجتماعا مع الطرف الاسباني لدراسة امكانية تجسيده".

وفي اشارته الى أن الجزائر "تسجل فائضا في انتاج الكهرباء خلال عشرة اشهر من السنة وبالتالي يمكنها تصديره بسهولة", أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك ان هذا الفائض يمكن ان يصل الى 10 جيغاواط مع العلم ان الانتاج الوطني من الكهرباء يقدر بنحو 25 جيغاواط.

ومن المرتقب ان يتم اطلاق دراسة جدوى بين كل من سوناطراك وسونلغاز مع ايني الايطالية لمشروع الكابل البحري بين الجزائر و اوروبا مرورا بايطاليا, حسب السيد حشيشي الذي أفاد بأن الشركاء يسعون ل''تجسيد المشروع ليدخل حيز الاستغلال في اقرب وقت".

والامر يتعلق -كما قال- بإنجاز "عدة خطوط في اطار ذات المنشأة الطاقوية وليس خطا واحدا" مبرزا في السياق ذاته ان الجزائر ستكون "بطارية أوروبا ولدينا كل ما يجب لتطوير الطاقات المتجددة من موارد طبيعية و مناخية وقدرات بشرية و كفاءات لتصدير الكهرباء الخضراء مستقبلا".

ولدى تطرقه الى افاق تطوير الهيدروجين الاخضر, أفاد انه تم مؤخرا, خلال محادثات مع شركات المانية ونمساوية و ايطالية, دعوة هذه الاخيرة الى الاستثمار مع سوناطراك, بالموازاة مع دراسة الممر المخصص لتصدير الهيدروجين الاخضر الذي سينتج في الجزائر الى أوروبا عبر تونس و ايطاليا.

وسيتم خلال سبتمبر الداخل -حسب توضيحات السيد حشيشي- التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق دراسة جدوى بشكل مشترك لمشروع الممر الجنوبي لتصدير الهيدروجين الاخضر الجزائر-أوروبا بين سوناطراك و مؤسسات ايطالية و نمساوية والمانية.

آخر تعديل على الخميس, 15 أوت 2024 09:29
كلـمات مفتـاحيــة :
محروقات: سوناطراك حققت 14 اكتشافا منذ مطلع السنة و الى نهاية يوليو
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 08:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: انطلاق الحملة الانتخابية يتصدر عناوين الصحف الوطنية

24.08.15

انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر

24.08.15

محروقات: سوناطراك حققت 14 اكتشافا منذ مطلع السنة و الى نهاية يوليو

24.08.15

صادرات المحروقات: سوناطراك تمكنت في 2024 من دخول عدة أسواق جديدة عبر مختلف القارات

24.08.15

لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد…

24.08.14

مخطط دموي لحركة "ماك" الإرهابية للتشويش على الرئاسيات وخلق الفوضى

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…