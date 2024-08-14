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منتدى المستثمرين الجزائريين: مرافقة أزيد عن 500 مستثمر منذ 2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 18:01     الفئـة : اقتصــاد
منتدى المستثمرين الجزائريين: مرافقة أزيد عن 500 مستثمر منذ 2021

سكيكدة- قام منتدى المستثمرين الجزائريين بمرافقة أزيد عن 500 مستثمر في عدة قطاعات وذلك منذ إنشائه سنة 2021 إلى غاية الساعة, حسبما أكده يوم الأربعاء بسكيكدة محمد نذير حزايمية رئيس هذا المنتدى.

و أوضح السيد حزايمية في كلمته خلال ملتقى حول الاستثمار بولاية سكيكدة أن ''المنتدى استمع منذ إنشائه سنة 2021 إلى انشغالات المستثمرين وقام بمرافقة أزيد عن 500 منهم وساهم في تجسيد استثماراتهم''.

وأضاف ذات المسؤول بالمناسبة أن ''المنتدى رافق هؤلاء المستثمرين من خلال المساهمة في حل المشاكل و العراقيل التي اعترضت سبيلهم''.

من جهته أشاد مدير الصناعة لولاية سكيكدة شريف درواز في كلمته بالمناسبة بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية لأجل رفع العراقيل و القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة حيث تم منذ سنة 2021 رفع العراقيل عن 20 مشروعا كان عالقا لأسباب مختلفة وتم منح أصحابها رخص استغلال نهائية ساهمت في خلق أكثر من 1000 منصب عمل.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 18:17
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منتدى المستثمرين الجزائريين: مرافقة أزيد عن 500 مستثمر منذ 2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 18:01     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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