Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب مدير عام جديد للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 17:43     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, تنصيب السيد أنيس رحابي مديرا عاما جديدا للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة, خلفا للسيد عقبة حشاني, الذي شغل المنصب بين سنة 2022 و2024, وفقا لبيان لوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وأشرف على مراسم التنصيب وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, حسب البيان الذي أشار إلى أن المدير العام الجديد يتمتع "بخبرة واسعة في إدارة العلاقات مع الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية, حيث شغل عدة مناصب ريادية فيها".

وبدأ السيد رحابي, وهو متخرج من جامعة نوتنغام البريطانية, مسيرته المهنية في القطاع المصرفي "حيث عمل في عدة بنوك دولية مثل اش اس بي سي HSBC وسيتيبنك Citibank, وشغل مناصب قيادية في إدارة العلاقات وتطوير الأعمال".

كما يمتلك "خبرة عميقة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتجارة الدولية والتمويل المستدام", يضيف المصدر نفسه الذي لفت إلى أن السيد رحابي "يساهم من جهة أخرى في التعليم المصرفي في الجزائر من خلال دوره كمشرف وأستاذ محاضر في المدرسة العليا للبنوك".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 17:46
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب مدير عام جديد للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 17:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

منتدى المستثمرين الجزائريين: مرافقة أزيد عن 500 مستثمر منذ 2021

24.08.14

تنصيب مدير عام جديد للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة

24.08.14

فلسطين: الأردن يدين توسع الإحتلال الصهيوني في بناء المستوطنات و "شرعنتها"

24.08.14

الكيان الصهيوني مستمر في تنفيذ سياسته الأكثر تطرفا في غزة والضفة الغربية

24.08.14

توقيف شخص ينتمي للتنظيم الإرهابي ''الماك" حاول إدخال أسلحة وذخيرة إلى الجزائر

24.08.14

جثمان الشاعر محمد بلقاسم خمار يوارى الثرى بمقبرة العالية بالعاصمة

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية