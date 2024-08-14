تنصيب مدير عام جديد للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة

الجزائر- تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, تنصيب السيد أنيس رحابي مديرا عاما جديدا للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة, خلفا للسيد عقبة حشاني, الذي شغل المنصب بين سنة 2022 و2024, وفقا لبيان لوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وأشرف على مراسم التنصيب وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, حسب البيان الذي أشار إلى أن المدير العام الجديد يتمتع "بخبرة واسعة في إدارة العلاقات مع الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية, حيث شغل عدة مناصب ريادية فيها".

وبدأ السيد رحابي, وهو متخرج من جامعة نوتنغام البريطانية, مسيرته المهنية في القطاع المصرفي "حيث عمل في عدة بنوك دولية مثل اش اس بي سي HSBC وسيتيبنك Citibank, وشغل مناصب قيادية في إدارة العلاقات وتطوير الأعمال".

كما يمتلك "خبرة عميقة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتجارة الدولية والتمويل المستدام", يضيف المصدر نفسه الذي لفت إلى أن السيد رحابي "يساهم من جهة أخرى في التعليم المصرفي في الجزائر من خلال دوره كمشرف وأستاذ محاضر في المدرسة العليا للبنوك".