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الوزير الأول النيجري يؤكد رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 19:47     الفئـة : اقتصــاد
الوزير الأول النيجري يؤكد رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر

الجزائر- أكد الوزير الأول, وزير الإقتصاد والمالية لجمهورية النيجر, علي محمد لمين زين, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر.

وصرح الوزير الأول النيجري عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, بأن الطرفين قررا "إعطاء دفعة للتعاون الجزائري-النيجري, بالعمل على إنجاز المشاريع المشتركة بسرعة, لصالح كلا البلدين".

وبعد أن لفت إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلالهما, أكد أن "الصداقة والأخوة وحسن الجوار هي القيم الثلاث التي يشترك فيها البلدان", ومعربا عن تشرفه بلقاء رئيس مجلس الأمة.

وجرى اللقاء بحضور وزير الطاقة, محمد عرقاب, ووفد عن مجلس الأمة, فضلا عن الوفد المرافق للمسؤول النيجري.

وكان الوزير الأول, وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر قد شرع مساء أمس الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر, برفقة وفد وزاري هام.

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 21:52
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الوزير الأول النيجري يؤكد رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 19:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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