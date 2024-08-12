زيتوني يبحث مع نظيره النيجري سبل تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية

الجزائر- إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, وزير التجارة والصناعة لجمهورية النيجر, سيدو أسمان, والذي تباحث معه حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين.

وتأتي هذه المباحثات في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد عالي المستوى من جمهورية النيجر الى الجزائر بقيادة الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية النيجري, السيد علي محمد لمين زين.

بالمناسبة, أكد السيد زيتوني في تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات, أهمية المباحثات التي أجراها مع نظيره النيجري والتي أبدى من خلالها الطرفان عزمهما على تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية وبعث المشاريع المشتركة, تنفيذا, من الجانب الجزائري, لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي هذا السياق, لفت الوزير إلى الشراكات الاقتصادية والتظاهرات التجارية بين البلدين, على غرار معرض "الأسيهار" الذي يقام سنويا في تمنراست, ومشروع منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والنيجر, في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف".

كما تم التطرق إلى المسائل المتعلقة ب"نقل بعض السلع عبر التراب الجزائري, الطريق العابر للصحراء, وكذا مشروع نقل الغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر", حسب السيد زيتوني.

إلى جانب ذلك, شملت المباحثات مسألة تنظيم تظاهرات اقتصادية ومعارض مشتركة, يضيف السيد زيتوني, مذكرا بأن السنة الجارية عرفت مشاركة "قوية" للنيجر في معرض الجزائر الدولي.

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يتم تنظيم معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالنيجر.

بدوره, صرح وزير التجارة والصناعة لدولة النيجر أن هذه الزيارة الى الجزائر جاءت للتأكيد على العلاقة "المتينة والمتجذرة التي تربط النيجر وشقيقه الجزائر".

وأشار إلى المباحثات التي جمعته بالسيد زيتوني ارتكزت على النشاطات التي تصب في سبيل تحقيق التنمية.

وعبر عن "شكره لوجود اهتمام خاص من الشعب الجزائري تجاه النيجر" مقدما شكره أيضا "للسلطات العليا للجزائر" على كل ما تقوم به وتواصل القيام به لبلدان المنطقة.