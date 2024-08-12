أشغال عمومية: رخروخ يتباحث مع نظيره النيجري حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر- إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, وزير التجهيز والنقل لجمهورية النيجر, ساليسو مهمان ساليسو, والذي بحث معه سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة, أكد الطرفان أهمية "تعزيز التعاون البيني في مجال الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والارتقاء به الى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين", وفقا لنفس المصدر.

وبالمناسبة, قدم السيد رخروخ توضيحات تتعلق بالوسائل والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث مؤسسات الانجاز والمخابر ومكاتب الدراسات, مشيرا إلى التجربة الوطنية المكتسبة في مجال انجاز وتطوير المنشآت القاعدية لاسيما الطرقات, الموانئ والسكك الحديدية.

كما تطرق في ذات السياق إلى خبرة وسائل الإنجاز الوطنية ومساهمتها في انجاز مشاريع تطوير شبكات الطرقات وامتدادها الى البلدان الافريقية, ومنها الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر "مشروعا استراتيجيا مشتركا سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يعبرها ومنها النيجر".