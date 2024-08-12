أشغال عمومية: رخروخ يتباحث مع نظيره النيجري حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

وخلال هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة, أكد الطرفان أهمية "تعزيز التعاون البيني في مجال الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والارتقاء به الى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين", وفقا لنفس المصدر.
وبالمناسبة, قدم السيد رخروخ توضيحات تتعلق بالوسائل والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث مؤسسات الانجاز والمخابر ومكاتب الدراسات, مشيرا إلى التجربة الوطنية المكتسبة في مجال انجاز وتطوير المنشآت القاعدية لاسيما الطرقات, الموانئ والسكك الحديدية.
كما تطرق في ذات السياق إلى خبرة وسائل الإنجاز الوطنية ومساهمتها في انجاز مشاريع تطوير شبكات الطرقات وامتدادها الى البلدان الافريقية, ومنها الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر "مشروعا استراتيجيا مشتركا سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يعبرها ومنها النيجر".
وأشار في هذا الصدد, ''الى أهمية تسريع انشاء رواق اقتصادي الذي هو ثمرة تثمين مشروع الطريق العابر للصحراء, وذلك في سبيل تطوير المبادلات التجارية", يضيف المصدر ذاته.
وأكد الوزير "استعداد الجزائر لمواصلة العمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والنيجرية في مجال الأشغال العمومية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتكوين لتجسيد مشاريع مشتركة في مجال انجاز الطرقات مع إيلاء الأهمية لديمومتها من خلال برمجة عمليات للصيانة".
من جانبه, أشاد وزير التجهيز والنقل النيجري بالتجربة الجزائرية في مجال انجاز الهياكل القاعدية, مؤكدا على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين البلدين في سبيل تطوير الشراكة الثنائية والاستثمار في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, يضيف البيان.