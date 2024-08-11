فتح إمكانية تغيير نشاط قوارب النزهة إلى الصيد الحرفي

ودعت الوزارة في بيان لها المهنيين الراغبين في تغيير نشاط قواربهم التقرب من مديريات الصيد البحري وتربية المائيات من أجل إيداع ملفاتهم, على أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.

ويتعلق الأمر بضرورة أن يكون طول قارب النزهة محل الطلب يعادل أو يفوق 4,80 متر وأن لا يتعدى 7 أمتار, وأن يخضع إلى معايير الأمن والسلامة البحرية.

كما يشترط على مالك القارب أن يكون حاملا لشهادة الكفاءة في الصيد البحري أو شهادة معادلة لها, وأن يكون منخرطا في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات, ومرخصا لاستعمال مواقع الرسو أو مالكا لمرساة ثابتة في ميناء من موانئ الصيد البحري.