استرجاع الأملاك العقارية في اطار مكافحة الفساد: قطاع الفلاحة يستفيد من ثلاث مؤسسات

الجزائر - استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من ثلاث (3) مؤسسات في إطار عملية استرجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة في اطار مكافحة الفساد, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وتأتي هذه العملية "تنفيذا لمخرجات الاجتماع الاخير لمجلس مساهمات الدولة, المنعقد في 5 أوت الجاري, و المتعلق باسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في اطار مكافحة الفساد, و نقل ملكيتها الى المؤسسات العمومية", حيث استفاد القطاع من "3 مؤسسات تم الامضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها", حسب البيان.