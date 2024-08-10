استرجاع الأملاك العقارية في اطار مكافحة الفساد: قطاع الفلاحة يستفيد من ثلاث مؤسسات

وتأتي هذه العملية "تنفيذا لمخرجات الاجتماع الاخير لمجلس مساهمات الدولة, المنعقد في 5 أوت الجاري, و المتعلق باسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في اطار مكافحة الفساد, و نقل ملكيتها الى المؤسسات العمومية", حيث استفاد القطاع من "3 مؤسسات تم الامضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها", حسب البيان.
ويتعلق الأمر بشركة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك, التي أسندت إلى مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك "أغرولوغ" Agrolog والشركة المتخصصة في انتاج الأجبان, التي تم اسنادها إلى مجمع الحليب و مشتقاته "جيبلي" Giplait, وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية "ديكاس" DCAS, حسب نفس المصدر.