مؤشرات إيجابية تعكس تواصل ديناميكية التحول في الإقتصاد الوطني

الجزائر- سجل الإقتصاد الوطني جملة من المؤشرات الإيجابية التي عكست تواصل ديناميكية التحول في الإقتصاد الوطني, حسبما ورد في تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لسنة 2023, الذي أوصى بضرورة تسريع الجهود لدعم بيئة مواتية للنمو.

ووفقا لذات التقرير الذي تحصلت واج على نسخة منه, فقد تميزت سنة 2023, "بمواصلة ديناميكية التحول في الاقتصاد الوطني على أساس الالتزامات الرئاسية الرامية الى تكريس سياسة جديدة مستقلة عن عائدات النفط والانخراط في الاصلاح الشامل للدولة وأخلقة الحياة السياسية والعمومية, وتعزيز الحكم الراشد واعادة الحوار الاقتصادي والاجتماعي الى مكانه الصحيح في الصرح المؤسساتي, لاسيما من خلال اضفاء الطابع الدستوري على المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز سلطاته".

وقد مست هذه الاجراءات مختلف المجالات ومن أبرزها المالية العامة, الاصلاح المصرفي, الاستثمار, التجارة الخارجية, تنظيم السوق, حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

فخلال سنة 2023, تم التنفيذ الفعلي للنمط الجديد لتسيير ميزانية الدولة, حيث تهدف عملية تخطيط الميزانية الى ترشيد الموارد والنفقات العمومية في اطار ميزانيات البرامج متوسطة المدى, وفقا لأهداف الحفاظ على التوازنات المالية.

وخلال نفس السنة, صدر القانون النقدي والمصرفي الجديد الرامي الى تعزيز النظام المصرفي وتحسين الحوكمة, وتم من خلاله استحداث العملة الرقمية للبنك المركزي (الدينار الجزائري الرقمي), وإعادة تعريف المؤسسات المصرفية لتشمل تلك التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي, وإنشاء لجنة وطنية للدفع.

كما تم إصدار لائحة تحدد شروط الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف, وتعزيز سوق الاوراق المالية وإعادة تنظيمها, وإصدار الاطار القانوني للتمويل التشاركي, بالإضافة إلى فتح بنكين جزائريين بكل من موريتانيا والسنيغال, بهدف دعم المتعاملين الوطنيين في أنشطتهم التصديرية للبلدان الافريقية.

ومست الاصلاحات كذلك -يضيف التقرير- مجال الاستثمار, حيث مكن تنفيذ القانون الجديد للاستثمار من تحقيق ''تقدم كبير", لاسيما في اضفاء "اللامركزية في معالجة قرارات الاستثمار, وتوفير الضمانات, والغاء القيود على المستثمرين الأجانب, مع انشاء هيئة للطعون على مستوى حكومي أعلى".

ومكن ذلك من تسجيل 4574 مشروعا استثماريا على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بنهاية 2023, بزيادة قدرها 4ر153 بالمائة مقارنة ب2022, من شأنها توفير 110339 منصب شغل.

كما تم تسجيل 87 مشروعا استثماريا لدى الوكالة من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب خلال 2023, بمبلغ 853 مليار دج, من شأنها استحداث 10315 منصب شغل, وهذا مقارنة ب14 مشروعا مسجلا في 2022 ومشروعا واحدا في 2021.

وفي مسعاها لتعزيز الاطار المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين وتنمية رأس المال البشري, اتخذت السلطات العمومية جملة من الاجراءات على غرار الرفع المستمر لأجور الوظيفة العمومية والمعاشات, ورفع منح البطالة, والمنحة الجزافية للتضامن, وعدم فرض ضرائب جديدة والابقاء على الدعم على المنتجات الأساسية الضرورية, تماشيا مع الطابع الاجتماعي للدولة.

كما تم خلال ذات السنة, القيام بعدد من الخطوات بغرض اعطاء رأس المال البشري واقتصاد المعرفة المكانة التي يستحقانها, كإصدار قانون بشأن المقاولاتية, وإطلاق برامج للبحوث وتسريع الرقمنة, وإدراج تخصصات جديدة للتعليم العالي للإعداد لمهارات القرن ال21 كتكنولوجيا النانو.

وبخصوص إدارة التجارة الخارجية, تم العمل على ضبط الواردات لاسيما من خلال انشاء المجلس الأعلى لتنظيم الاستيراد, المسؤول عن تحديد وتوجيه السياسة المطبقة بتنظيم الواردات واقتراح تدابير لحماية الانتاج الوطني, وتعزيز احلال الواردات, اضافة الى انشاء نظام رقمي على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" لدراسة طلبات المستوردين ومدى مطابقتها لتوجيهات وتعليمات السلطات العمومية.

وحول تنظيم السوق والمنافسة والتنظيم, "فلم تشهد السنة الماضية تغييرات كبيرة, على الرغم من الاضطرابات العرضية أو الدورية, حيث تم تزويد الأسواق بشكل كاف, لاسيما بالسلع الاساسية", يضيف المجلس في تقريره.

بالموازاة مع ذلك, سجلت الصادرات خارج قطاع المحروقات ارتفاعا ملحوظا, سمح بمضاعفة نسبة تغطيتها للواردات من 5ر6 بالمائة في 2020 إلى 44ر11 بالمائة في 2023. كما سجل ميزان المدفوعات خلال سنة 2023 فائضا قدره 35ر6 مليار دولار, بفضل أداء الميزان التجاري.

غير أن التقرير حذر من تبعات آلية معايرة الكربون الحدودية التي شرع في تنفيذها الاتحاد الاوربي في أكتوبر 2023 على الصادرات من الاسمدة والصلب والحديد.

وفي المجال المالي, أشار المجلس إلى عدة مؤشرات ايجابية على غرار ارتفاع الايرادات الضريبية ل17 بالمائة في 2023 على أساس سنوي, وارتفاع سوق التأمينات ب5ر3 بالمائة, وارتفاع التعاملات المالية عن طريق الانترنت ب77 بالمائة, إضافة إلى التطور الكبير للصيرفة الاسلامية.

وبشأن التضخم, أكد التقرير أنه "يظل تحت السيطرة, على الرغم من الاتجاه التصاعدي المسجل على المستوى العالمي".

من جهة اخرى, أثنى المجلس على أداء بعض القطاعات الاقتصادية كالفلاحة التي تشكل "رافعة مهمة للنمو", والاشغال العمومية التي تمثل 80 بالمائة من المشاريع التي رفع عنها التجميد في 2022 و2023, إضافة إلى النقل والسياحة الذي سجل 29ر3 مليون سائح العام الماضي 66 بالمائة منهم أجانب (ارتفاع 190 بالمائة مقارنة ب 2022).

وقام المجلس في تقريره بإعداد جملة من التوصيات من بينها تحسين الشمول المالي لاسيما من خلال تعميم أكبر لأنظمة الدفع الالكتروني, وتعزيز كفاءة النظام المصرفي واستقراره عن طريق إنشاء وكالة تقييم مصرفية وطنية مستقلة, اتخاذ سلسلة من الاجراءات لتسريع تنفيذ استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات, والاسراع في منح العقار الاقتصادي لتنفيذ المشاريع الاستثمارية, تكثيف الاستثمار في الطاقة الشمسية, تنشيط قطاع المناجم, رفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية الاستراتيجية, واتخاذ اجراءات لتنظيم الاسعار على مستوى السوق الوطنية ومكافحة التجارة غير الرسمية, والتسريع في إصدار قانون المنافسة.