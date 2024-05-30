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رئيس الجمهورية يكشف عن منح امتيازات وتحفيزات خاصة للراغبين في الاستثمار بولاية خنشلة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 ماي 2024 20:30     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية يكشف عن منح امتيازات وتحفيزات خاصة للراغبين في الاستثمار بولاية خنشلة

خنشلة - كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس على منح امتيازات وتحفيزات خاصة للراغبين في الاستثمار بولاية خنشلة.

وفي رده على انشغالات المتدخلين خلال لقائه بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة, دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الى الاستثمار في مشاريع "تعود بالفائدة عليهم وعلى سكان هذه الولاية، مستفيدين في ذلك من عدة امتيازات".

وأكد رئيس الجمهورية بأنه سيكلف وزير الصناعة للشروع في إعداد "دراسة معمقة لإنشاء منطقة صناعية كبرى بولاية خنشلة يكون موقعها قريبا من خط السكة الحديدية بهدف جذب المستثمرين ومنحهم وعاءات عقارية أكبر بكثير من تلك التي يتم منحها بالولايات الكبرى".

كما وعد رئيس الجمهورية بتسجيل "برنامج واسع لإعادة تأهيل الطرقات ومشاريع ازدواجية الطرقات يتم تجسيدها تدريجيا لفك العزلة عن هذه الولاية التي ستستفيد عما قريب من برنامج للتحسين الحضري عبر بعض بلدياتها".

آخر تعديل على الخميس, 30 ماي 2024 22:10
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رئيس الجمهورية يكشف عن منح امتيازات وتحفيزات خاصة للراغبين في الاستثمار بولاية خنشلة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 ماي 2024 20:30     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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