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البنك الإفريقي للتنمية يطلق إستراتيجيته العشرية الجديدة ويرفع قدرات تمويله

  أدرج يـوم : الخميس, 30 ماي 2024 13:29     الفئـة : اقتصــاد
البنك الإفريقي للتنمية يطلق إستراتيجيته العشرية الجديدة ويرفع قدرات تمويله

 

نيروبي- أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, بمنسابة انعقاد اجتماعاتها السنوية لعام 2024 في العاصمة الكينية نيروبي, عن الإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها العشرية الجديدة 2024-2033 ورفع قدرات تمويلها ب70 مليار دولار.

وتحدد الإستراتيجية العشرية الجديدة, التي صادق عليها مؤخرا مجلس إدارة المجموعة, الإجراءات الحاسمة والعاجلة التي يجب على البنك الإفريقي اتخاذها لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة تحديات التنمية ودعمها لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تشجع على النمو المستدام.

ولدى تقديم الإستراتيجية الجديدة خلال الاجتماعات السنوية لعام 2024, قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, السيد أكينومي أديسينا, "نحن ندرك تماما انطلاقا من كوننا المؤسسة الأولى في تمويل التنمية في إفريقيا أن العشرية القادمة ستكون حاسمة لتحول القارة ولهذا السبب, ونحن نحتفل بمرور 60 عاما على تحقيق الفارق في الدول وحياة سكان إفريقيا, نظل عازمين على تسريع الدعم الذي نقدمه للدول الإفريقية".

وأوضح أن الإستراتيجية تهدف خلال العشرية القادمة إلى تسريع النمو الأخضر الشامل وتعزيز الاقتصادات المزدهرة والمتينة مع التركيز على الاستدامة من أجل إيجاد التوازن بين الانشغالات البيئية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.

وأضاف السيد أديسينا أن "الإستراتيجية العشرية تصف كيفية استثمار البنك في أفضل ما تحوزه أفريقيا: شبابها الحيوي رجالا ونساء", مشيرا إلى أن "سكان إفريقيا, الذين يعرفون أسرع معدلات نمو في العالم, هم فرصة ديموغرافية غير مسبوقة بالنسبة للقارة".

وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية مع المحافظة على الأولويات العملياتية الكبرى الخمس للبنك والمتمثلة في إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة, وإطعام إفريقيا, وتصنيع إفريقيا, واندماج إفريقيا, وتحسين جودة الحياة لشعوب إفريقيا.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أنه لتحقيق النتائج المثلى مع تسيير المخاطر, يعتزم البنك ترشيد نموذجه العملياتي لزيادة نجاعته, معلنا عن رفع قدرات التمويل بمبلغ 70 مليار دولار.

آخر تعديل على الخميس, 30 ماي 2024 13:30
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البنك الإفريقي للتنمية يطلق إستراتيجيته العشرية الجديدة ويرفع قدرات تمويله
  أدرج يـوم : الخميس, 30 ماي 2024 13:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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