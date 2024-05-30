الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية : اختيار "افريكسيمبانك" بنك السنة

نيروبي - فاز البنك الافريقي للاستيراد و التصدير "افريكسيمبانك" بجائزة بنك سنة 2024 خلال حفل أقيم في اطار الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, التي تجري من 27 الى 31 مايو بنيروبي (كينيا).

و تعد هذه الجائزة التي تسلم سنويا بمناسبة تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية, مكافاة لأفضل بنك افريقي بالنظر الى نتائجه المالية الكبيرة و نظرته و ريادته.

و تعد جائزة بنك السنة, احدى فئات الجوائز الافريقية بانكر اواردز, التي تنظمها مجلة المصرفي الافريقي و "اي سي إيفنتس".

و تضم جائزة المصرفي الافريقي على العموم, 19 فئة من بينها البنك الدائم للسنة و بنك التكنولوجيا المالية للسنة و بنك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للسنة و مصرفي السنة و كذا صفقة السنة في قطاع المنشآت و اخرى في مجال الفلاحة.

و يعد البنك الافريقي للاستيراد و التصدير "افريكسيمبانك", مؤسسة افريقية لتمويل التجارة, تم انشاؤها في سنة 1993 تحت اشراف البنك الإفريقي للتنمية.

للتذكير ان "افريكسيمبانك" سينظم في سنة 2025 بالجزائر بالتعاون مع الاتحاد الافريقي و الأمانة العامة لمنطقة التبادل الحر القارية, الطبعة الرابعة من المعرض التجاري البيني الافريقي.