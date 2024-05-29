Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الدولي للسياحة بالجزائر: شركة طيران الطاسيلي تعلن عن أسعار ترويجية على خط الجزائر-باريس-الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 ماي 2024 18:19     الفئـة : اقتصــاد
الصالون الدولي للسياحة بالجزائر: شركة طيران الطاسيلي تعلن عن أسعار ترويجية على خط الجزائر-باريس-الجزائر

الجزائر - أعلنت شركة طيران الطاسيلي, اليوم الأربعاء, عن أسعار ترويجية حصرية على خط الجزائر-باريس-الجزائر ابتداء من 24 ألف دج/177 أورو, خلال الفترة الممتدة بين 30 مايو و2 يونيو, المتزامنة مع تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وأوضح بيان للشركة أن هذا العرض الترويجي يتعلق بشراء تذاكر (ذهاب وإياب) على خط الجزائر-باريس-الجزائر "ابتداء من 24 ألف دج/177 أورو مع 30 كلغ من الأمتعة في غرفة الحمولة و10 كلغ في المقصورة, مع تقديم الوجبات المدرجة في سعر التذكرة", مضيفا أن هذا العرض الترويجي الحصري "صالح لكل عملية اقتناء تذاكر خلال الفترة الممتدة ما بين 30 مايو و2 يونيو 2024 بالنسبة للرحلات المبرمجة ما بين 8 و30 يونيو 2024".

أما شراء التذاكر فسيتم إما على مستوى فضاء الشركة بالصالون الدولي للسياحة والأسفار الواقع بالجناح المركزي أو عبر شبكة البيع المباشر والوكالات المعتمدة لطيران الطاسيلي, حسب ذات المصدر.

وأضافت الشركة أن الطبعة ال23 من الصالون الدولي للسياحة والأسفار "ستجمع عديد المهنيين في مجال السياحة من العالم بأسره, مما يشكل أرضية مناسبة لاكتشاف آخر التطورات والابتكارات في القطاع".

وتختص شركة طيران الطاسيلي (فرع مجمع سوناطراك بنسبة 100 بالمائة) في نقل مستخدمي المحروقات إلى جانب نقل الجمهور الواسع المحلي والدولي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي للسياحة بالجزائر: شركة طيران الطاسيلي تعلن عن أسعار ترويجية على خط الجزائر-باريس-الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 ماي 2024 18:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.30

بن جامع يدعو الى بعث مسار التسوية السياسية للأزمة السورية

24.05.30

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين ومعاينة عدة مشاريع حيوية بولاية خنشلة

24.05.30

رئيس الجمهورية يؤكد عزمه على مواصلة تجسيد الإصلاحات ومراجعة عدة قوانين

24.05.30

رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية خنشلة

24.05.30

رئيس الجمهورية يكشف عن منح امتيازات وتحفيزات خاصة للراغبين في الاستثمار بولاية خنشلة

24.05.30

توقع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024

الأكثــر قـراءة

24.05.27

الوزير الأول السلوفيني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.05.29

اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع قوانين وعروض تتعلق بعدة قطاعات

24.05.29

إعلام: لعقاب يؤكد على أهمية التكوين و التخصص لمواجهة التحديات

24.05.28

ربيقة يشيد بدور الحركة الكشفية في التربية على حب الوطن والإنتماء إليه

24.05.28

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الشعبي الوطني وبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي

24.05.28

رئاسيات 7 سبتمبر: حركة "موداف" تدعو المجتمع المدني للمساهمة في نجاح الموعد الإنتخابي