السيد عون يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وخلال هذا اللقاء أبرز الوزير المقومات التي يزخر بها قطاع الصناعة بمختلف مجالاته, أين أكد ''أن الجزائر باتت من الدول التي تصدر العديد من المنتجات للدول الإفريقية'', يوضح البيان.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون الهامة في مجال الصناعة بمختلف فروعها, حيث أكد السيد عون أنه ''سيتم تنصيب لجنة مختصة لدراسة النقاط المشتركة بين البلدين وتحديد أهم المشاريع التي يمكن تجسيدها في المجال الصناعي''.
من جانبه, أشاد الوزير الموزمبيقي ''بالقفزة النوعية'' التي حققتها الجزائر في المجال الصناعي وأكد على ضرورة تبادل الخبرات والتعاون من خلال هذه اللجنة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط البلدين, وفقا للبيان.