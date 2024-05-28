الرابطة الثانية هواة (الجولة ال29): ترجي مستغانم يرسم صعوده إلى الرابطة الأولى و وفاق سور الغزلان يودع قسم الهواة -

السيد عون يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين -

ألعاب القوى/ تجمع أوسترافا : الجزائري جمال سجاتي يفوز بسباق 800م ويحقق أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة -

السيد عون يستعرض مع ممثلي مخابر أبوت مشروع إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمية بالجزائر -

التوقيع على الاتفاقية السنوية للتعاون بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر -

السيد عون يبحث تقدم أشغال مشروع فيات في الجزائر مع مسؤولين من مجموعة ستيلانتيس -

السيد بيبي تريكي يستعرض بجنيف الإستراتيجية الجزائرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات -

نقل الخبرة الجزائرية في قطاع المحروقات في صلب مباحثات السيد عرقاب مع وزير الاقتصاد الموزمبيقي -

زيتوني: ترشيد الواردات ورفع نسبة الإدماج تحديات أكيدة يتوجب رفعها -

تيسمسيلت: معركة باب البكوش رافد حقيقي لأخذ الدروس واستلهام العبر -

السيد قوجيل يعقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة المعنية بتفقد مشاريع فندقية بولاية الجزائر -

السيد سايحي يلتقي بجنيف بنظيره الجيبوتي -

السيد بوغالي يستقبل رئيس الوفد الصومالي المشارك في أشغال الاتحاد البرلماني العربي -

التحضير لامتحان البكالوريا: السيد بلعابد يترأس اجتماعا توجيهيا وطنيا عبر التحاضر المرئي عن بعد -

محروقات: سوناطراك تسلم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا -

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشارك ببكين في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي-الصيني -

منظمة الصحة العالمية: سايحي يبرز مجهودات الجزائر للرقي بمنظومتها الصحية -

إطلاق خلية يقظة لحماية الأطفال من الجرائم السيبرانية والاستعمال الآمن للأنترنت -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 ألفا و 96 شهيدا -