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السيد عون يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 19:47     الفئـة : اقتصــاد
السيد عون يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق, أرنييستوا ماكس تونيلا, حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء أبرز الوزير المقومات التي يزخر بها قطاع الصناعة بمختلف مجالاته, أين أكد ''أن الجزائر باتت من الدول التي تصدر العديد من المنتجات للدول الإفريقية'', يوضح البيان.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون الهامة في مجال الصناعة بمختلف فروعها, حيث أكد السيد عون أنه ''سيتم تنصيب لجنة مختصة لدراسة النقاط المشتركة بين البلدين وتحديد أهم المشاريع التي يمكن تجسيدها في المجال الصناعي''.

من جانبه, أشاد الوزير الموزمبيقي ''بالقفزة النوعية'' التي حققتها الجزائر في المجال الصناعي وأكد على ضرورة تبادل الخبرات والتعاون من خلال هذه اللجنة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط البلدين, وفقا للبيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 ماي 2024 19:50
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السيد عون يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 19:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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