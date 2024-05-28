السيد زيتوني يبحث مع وزير الاقتصاد الموزمبيقي فرص تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية

وتناول اللقاء, يضيف المصدر, "فرص تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وموزنبيق, حيث أكد السيد زيتوني على عمق العلاقات الثنائية التاريخية وأهمية تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية".
وبالمناسبة, لفت السيد زيتوني إلى "الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين", مشددا على "أهمية زيادة حجم التجارة البينية وتنويعها".
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي, الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر على رأس وفد هام يمثل العديد من القطاعات, على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجزائر خاصة في مجال استيراد المواد الصيدلانية ومواد البناء والمواد الغذائية وكذا الاستفادة من التجربة الجزائرية, بحسب البيان.