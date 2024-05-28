Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد عون يبحث تقدم أشغال مشروع "فيات" في الجزائر مع مسؤولين من مجموعة "ستيلانتيس"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 18:54     الفئـة : اقتصــاد
السيد عون يبحث تقدم أشغال مشروع &quot;فيات&quot; في الجزائر مع مسؤولين من مجموعة &quot;ستيلانتيس&quot;

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا من مجموعة "ستيلانتيس", حيث تم بحث مستجدات مشروع " فيات" لتصنيع السيارات في الجزائر,حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة "فيات", أحد فروع مجموعة "ستيلانتيس", استقبل السيد عون وفدا عن مجموعة ''ستيلانتيس'' برئاسة السيد سمير شرفان مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط للمجموعة, حيث أكد هذا الأخير التزام مجمع ''ستيلانتيس'' بدعم تطوير صناعة المركبات بالجزائر. 

وأبرز البيان ان "اللقاء سمح باستعراض وضعية المصنع حاليا ومتابعة آخر مستجدات تصنيع السيارات'', مبرزا انه تم تقديم عرض ''دقيق'' عن المشروع الذي ''يعرف تقدما في عملية إنتاج المركبات من علامة +فيات+ لكل من +فيات 500+ ''و+دوبلو+".

و في هذا الصدد أفاد البيان انه ''سيتم رفع معدل الإنتاج من أجل بلوغ الهدف الذي تم الالتزام به وهو إنتاج 40.000 مركبة نهاية سنة 2024 لتصل إلى 90.000 وحدة مع نهاية 2026''.

كما تم خلال هذا اللقاء ''تقديم عرض حول مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الموردين من أجل الرفع من نسبة الإدماج والتي ستصل إلى أكثر من 35 بالمائة إلى غاية 2026 حسب السيد سمير شرفان'', وفقا للبيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 ماي 2024 18:58
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عون يبحث تقدم أشغال مشروع "فيات" في الجزائر مع مسؤولين من مجموعة "ستيلانتيس"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 18:54     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.28

الرابطة الثانية هواة (الجولة ال29): ترجي مستغانم يرسم صعوده إلى الرابطة الأولى و وفاق سور…

24.05.28

السيد عون يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

24.05.28

ألعاب القوى/ تجمع أوسترافا : الجزائري جمال سجاتي يفوز بسباق 800م ويحقق أحسن نتيجة عالمية…

24.05.28

التنمية في إفريقيا: اعتماد آليات مبتكرة من أجل جلب رأس المال الخاص

24.05.28

السيد زيتوني يبحث مع وزير الاقتصاد الموزمبيقي فرص تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية…

24.05.28

السيد عون يستعرض مع ممثلي مخابر "أبوت" مشروع إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمية بالجزائر

الأكثــر قـراءة

24.05.27

الوزير الأول السلوفيني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.05.27

محروقات: الجزائر تسعى إلى إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة

24.05.27

رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع الوزير الأول السلوفيني

24.05.27

اتصالات الجزائر تعلن عن تخفيض أسعار الأنترنت غير المحدود ورفع سرعة التدفق

24.05.27

الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية إفريقيا الوسطى

24.05.28

إتفاق سوناطراك-إكسون موبيل سيساهم في تعزيز الشراكة بين الشركات الدولية و إفريقيا