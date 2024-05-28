السيد عون يبحث تقدم أشغال مشروع "فيات" في الجزائر مع مسؤولين من مجموعة "ستيلانتيس"

وأوضح البيان أنه في إطار متابعة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة "فيات", أحد فروع مجموعة "ستيلانتيس", استقبل السيد عون وفدا عن مجموعة ''ستيلانتيس'' برئاسة السيد سمير شرفان مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط للمجموعة, حيث أكد هذا الأخير التزام مجمع ''ستيلانتيس'' بدعم تطوير صناعة المركبات بالجزائر.
وأبرز البيان ان "اللقاء سمح باستعراض وضعية المصنع حاليا ومتابعة آخر مستجدات تصنيع السيارات'', مبرزا انه تم تقديم عرض ''دقيق'' عن المشروع الذي ''يعرف تقدما في عملية إنتاج المركبات من علامة +فيات+ لكل من +فيات 500+ ''و+دوبلو+".
و في هذا الصدد أفاد البيان انه ''سيتم رفع معدل الإنتاج من أجل بلوغ الهدف الذي تم الالتزام به وهو إنتاج 40.000 مركبة نهاية سنة 2024 لتصل إلى 90.000 وحدة مع نهاية 2026''.
كما تم خلال هذا اللقاء ''تقديم عرض حول مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الموردين من أجل الرفع من نسبة الإدماج والتي ستصل إلى أكثر من 35 بالمائة إلى غاية 2026 حسب السيد سمير شرفان'', وفقا للبيان.