نقل الخبرة الجزائرية في قطاع المحروقات في صلب مباحثات السيد عرقاب مع وزير الاقتصاد الموزمبيقي

وعرف اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة "بحث حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم, لاسيما فيما يخص تفعيل مخرجات زيارة الصداقة والعمل التي أجراها رئيس جمهورية موزمبيق السيد فيليب جاسينتو نيوسي إلى الجزائر يومي 28 و29 فيفري 2024".
كما ناقش الطرفان, يضيف المصدر ذاته, "الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث مجالات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات وكذا تطوير الحقول وإنتاج ونقل الغاز, والغاز الطبيعي المسال والمواد البترولية", مشيرا إلى أن السيد عرقاب أكد بالمناسبة "استعداد الجزائر لدعم جمهورية موزمبيق من خلال التكوين في مهن المحروقات ونقل درايتها وخبراتها في هذا المجال, لاسيما في إطار استراتيجية سوناطراك لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية على غرار السوق الإفريقية".
وسمحت المحادثات أيضا بتحديد فرص التعاون الهامة في مجال إنتاج, نقل وتوزيع الكهرباء, صيانة الشبكة الكهربائية والتكوين, بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في المجال المنجمي واستغلال الموارد المعدنية, تؤكد الوزارة.
من جانبه, أعرب الوزير الموزمبيقي عن اهتمام بلاده ب "تحديد مشاريع ملموسة للتعاون في ظل علاقات الصداقة المتينة التي طالما ميزت العلاقات القائمة بين البلدين", كما أبدى رغبة بلاده في "الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات خاصة في مجال المحروقات, من خلال دراسة إمكانية تواجد سوناطراك بالموزمبيق لتطوير وتنمية قطاع المحروقات", يضيف المصدر ذاته.