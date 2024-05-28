محروقات: سوناطراك تسلم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا

وأوضح البيان "أن سوناطراك قامت بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا, وذلك على مستوى المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية في كرك (KRK) بتاريخ 22 مايو 2024".
وأفاد ذات المصدر بأن "هذه الشحنة, التي تم شحنها انطلاقا من مركب التمييع ببطيوة (الجزائر) GL3Z, تم تسليمها عن طريق ناقلة الغاز "الوقارتة", المملوكة لشركة سوناطراك".
وفي هذا الاطار, أكد المجمع أن هذه الشحنة تعتبر " ثمرة تعاون وثيق مع الأطراف المعنية في كرواتيا منذ بدء تشغيل هذه المحطة في عام 2021 بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإنجازها".
وأضاف المجمع انه "سيتم نقل جزء من الغاز المسال المعاد تحويله إلى حالته الغازية إلى المجر عبر الشبكة الغازية الكرواتية, مما يسمح لسوناطراك, ولأول مرة, من تزويد هذين البلدين بالغاز الطبيعي".
وبهذا الخصوص, أشار البيان إلى أن "سوناطراك تعتزم زيادة صادراتها إلى هذه المنطقة, بما يعزز دورها المحوري في ضمان أمن الإمدادات لأوروبا".