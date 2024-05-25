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مؤسسات ناشئة: إنشاء صندوق استثمار في مجال الطاقة قريبا

  أدرج يـوم : السبت, 25 ماي 2024 19:06     الفئـة : اقتصــاد
مؤسسات ناشئة: إنشاء صندوق استثمار في مجال الطاقة قريبا

الجزائر - يعتزم الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة إطلاق صندوق استثماري في غضون السنة الجارية بتمويل من شركات قطاع الطاقة والمناجم موجه لمرافقة المؤسسات الناشئة في تجسيد مشاريعها المتعلقة بالمجال الطاقوي, حسبما أعلنه اليوم السبت بالجزائر العاصمة مديره العام, عقبة حشاني.

وأوضح السيد حشاني في تصريح لواج على هامش يوم دراسي حول الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم أن هذا الصندوق لايزال في مرحلة المشروع وقد بدأت المحادثات بين الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة والشركات الوطنية للطاقة لبحث المساهمات المالية المحتملة.

وخلال عرضه لفكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "صندوق مستقبل الطاقة" (Future of Energy Fund) خلال اليوم الدراسي, أكد المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة  أن الهدف المتوخى هو "تنويع مصادر التمويل عبر هذه الوسيلة الاستثمارية المتخصصة لجمع الأموال للشركات والمؤسسات الناشئة في قطاع الطاقة والمناجم والاستفادة من خبرات شركات البترول والغاز".

و يعد الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة, الذي أنشأته ستة بنوك عمومية, صندوقا استثماريا في شكل شركة ذات رأس مال استثماري, ينتمي إلى جهاز دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة, جاء لسد العجز في مجال الأموال الخاصة بالمؤسسات الناشئة الذي يعتبر العائق الأساسي أمام المقاولين الشباب.

وتم إنشاء الصندوق  الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة في نهاية 2020 و يعمل سواء من خلال تمويل مرحلة انشاء المؤسسة الناشئة أو في مرحلة التطوير, سيما عبر المشاركة في رأس المال بالأقلية على مستوى تلك المؤسسات.

ويوفر الصندوق إمكانيات تمويلية تتراوح من 5 مليون دج الى غاية 150 مليون دج.

كما أوكل إلى الصندوق تسيير صناديق الاستثمار في 58 ولاية بمعدل (1) مليار دج لكل ولاية من طرف الخزينة العمومية لتمويل رواد الأعمال الشباب والمؤسسات بمقدار 150 مليون دينار لكل مؤسسة.

آخر تعديل على السبت, 25 ماي 2024 19:10
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مؤسسات ناشئة: إنشاء صندوق استثمار في مجال الطاقة قريبا
  أدرج يـوم : السبت, 25 ماي 2024 19:06     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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