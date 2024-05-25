الخزينة العمومية تلعب دورا رياديا في ادارة المال العام بكفاءة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية

الجزائر - أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ان الخزينة العمومية انخرطت في المسار الإصلاحي للقطاع المالي, ما جعلها تلعب دورا رياديا في إدارة المال العام بكفاءة و فعالية, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في مجال ارساء الحوكمة الرشيدة.

وأوضح السيد فايد, خلال يوم إعلامي بعنوان ''الخزينة العمومية و عصرنة القطاع الاقتصادي و المالي'', ان هذا الانخراط تجسد من خلال "ارساء مبادئ الحكومة الرشيدة التي وضع أسسها و معالمها الكبرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عبر مجموعة من الاصلاحات التشريعية و العملية التي تم بعث تجسيدها الفعلي خلال السنوات الاخيرة''.

وأضاف بأن الخزينة العمومية "عملت على الانخراط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات الحديثة من أجل تسيير المال العام, وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية و النجاعة''.

وتابع السيد فايد, خلال اللقاء الذي حضره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, و المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, ان الخزينة العمومية اعتمدت الرقمنة والابتكار في مجال المعلوماتية كسبيل لتجاوز الكثير من العقبات, خاصة الإجرائية منها وتوفير احسن الآداءات, لا سيما في قطاع المالية و البنوك و التأمينات و المؤسسات من خلال وضع انظمة معلوماتية تتماشى واهداف السياسات العمومية ومتطلبات الاقتصاد الدولي, موازاة مع جهود تحسين مناخ الاستثمار والأعمال التي كرسها قانون الاستثمار الجديد.

وواصل مؤكدا ان وزارة المالية تسعى بخطى ثابتة لتجسيد الاصلاحات المعتمدة و ضمان الشفافية و ترشيد استخدام المال العام و عقلنته و تعزيز الحوكمة المالية و تحسين جودة الأداء في الخدمات المقدمة للمواطنين و المؤسسات من جهته, اوضح المدير العام الخزينة و المحاسبة, حاج محمد سبع, ان هذا اليوم الاعلامي يهدف الى تقييم اهم محطات الاصلاح التي انتهجتها الخزينة العمومية لعصرنة وظائفها و تسليط الضوء عليها كهيئة مالية للدولة بأبعادها الاستراتيجية و دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وثمن في هذا الصدد حضور خبراء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالاصلاحات المعتمدة من طرف الخزينة العمومية و النظرة الاستشرافية لآفاقها المستقبلية, و اصلاح المحاسبة العمومية و القطاع المالي.

وتم خلال اللقاء, الذي حضره محافظ بنك الجزائر ورئيس مجلس المحاسبة وإطارات وزارة المالية, الإعلان عن الاطلاق الرسمي للموقع الالكتروني الجديد للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.