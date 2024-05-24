Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قوجيل يؤكد على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 ماي 2024 19:42     الفئـة : اقتصــاد
قوجيل يؤكد على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة

الجزائر- أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة الذي يحظى بالأولوية القصوى في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أورده يوم الجمعة بيان للمجلس.

وخلال إشرافه, أمس الخميس, على افتتاح أشغال جلسة استماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية, السيد يوسف شرفة, حول موضوع "الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجه الفلاحي الجديد", أبرز رئيس مجلس الأمة الدور المحوري الذي تلعبه

المزارع النموذجية, لاسيما التعاونيات الفلاحية في "القضاء على التبعية للخارج من جهة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي ضمن أسس ودعائم الجزائر الجديدة".

كما لفت السيد قوجيل إلى أنه "سبق له وأن تناول هذا الموضوع مع وزير القطاع وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين", حيث تم --مثلما قال-- "استقراء الواقع، فتبين أن المنتوج الفلاحي يأخذ مسارا طويلا ليصل إلى المستهلك, حيث يتوقف عند عديد المحطات والوسطاء, لذلك جاءت فكرة إنشاء التعاونيات لاختزال هذا المسار بجعل الفلاحين المنتجين ينتظمون في شكل تعاونيات لإيصال وتسويق منتوجهم الفلاحي مباشرة إلى المستهلك".

وشدد في هذا الصدد على "وجوب تشجيع إنشاء تعاونيات لكل شعبة فلاحية استراتيجية كالحليب والحبوب وغيرهما, مما يسهم في ضبط السوق وخفض الأسعار وتعزيز الوفرة وتلبية حاجيات المستهلك", داعيا إلى "الاستلهام من تجارب الدول المتقدمة زراعيا، لاسيما في مجال انشاء التعاونيات الفلاحية وتطويرها".

يذكر أن جلسة الاستماع التي نظمت وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور, جرت برئاسة رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة, السيد أحمد بدة.

آخر تعديل على الجمعة, 24 ماي 2024 19:48
كلـمات مفتـاحيــة :
قوجيل يؤكد على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 ماي 2024 19:42     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.25

الاتحاد العام للعمال الجزائريين: دعوة إلى تغيير أسلوب العمل النقابي

24.05.25

انتخابات رئاسية: جبهة التحرير الوطني تجند مناضليها بتيزي وزو

24.05.25

بن براهم يؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية

24.05.25

مؤسسات ناشئة: إنشاء صندوق استثمار في مجال الطاقة قريبا

24.05.25

الذكرى ال51 لاندلاع الكفاح المسلح: الشعب الصحراوي يكافح من أجل استرجاع حقوقه الشرعية

24.05.25

رئاسيات 7 سبتمبر: حزب جبهة النضال الوطني يناشد رئيس الجمهورية الترشح لعهدة رئاسية جديدة

الأكثــر قـراءة

24.05.22

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.05.20

وزارة الاتصال: 2 يونيو آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة…

24.05.20

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

24.05.23

طبي يشارك بنجامينا في مراسم تنصيب الرئيس التشادي المنتخب

24.05.22

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة السنغالية داكار

24.05.23

السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية