قوجيل يؤكد على الدور المحوري للمزارع النموذجية في النهوض بقطاع الفلاحة

وخلال إشرافه, أمس الخميس, على افتتاح أشغال جلسة استماع لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية, السيد يوسف شرفة, حول موضوع "الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجه الفلاحي الجديد", أبرز رئيس مجلس الأمة الدور المحوري الذي تلعبه
المزارع النموذجية, لاسيما التعاونيات الفلاحية في "القضاء على التبعية للخارج من جهة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي ضمن أسس ودعائم الجزائر الجديدة".
كما لفت السيد قوجيل إلى أنه "سبق له وأن تناول هذا الموضوع مع وزير القطاع وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين", حيث تم --مثلما قال-- "استقراء الواقع، فتبين أن المنتوج الفلاحي يأخذ مسارا طويلا ليصل إلى المستهلك, حيث يتوقف عند عديد المحطات والوسطاء, لذلك جاءت فكرة إنشاء التعاونيات لاختزال هذا المسار بجعل الفلاحين المنتجين ينتظمون في شكل تعاونيات لإيصال وتسويق منتوجهم الفلاحي مباشرة إلى المستهلك".
وشدد في هذا الصدد على "وجوب تشجيع إنشاء تعاونيات لكل شعبة فلاحية استراتيجية كالحليب والحبوب وغيرهما, مما يسهم في ضبط السوق وخفض الأسعار وتعزيز الوفرة وتلبية حاجيات المستهلك", داعيا إلى "الاستلهام من تجارب الدول المتقدمة زراعيا، لاسيما في مجال انشاء التعاونيات الفلاحية وتطويرها".
يذكر أن جلسة الاستماع التي نظمت وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور, جرت برئاسة رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة, السيد أحمد بدة.