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المنتدى العالمي العاشر للماء: وفد رسمي سعودي يزور الجناح الجزائري

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 ماي 2024 15:01     الفئـة : اقتصــاد
المنتدى العالمي العاشر للماء: وفد رسمي سعودي يزور الجناح الجزائري

بالي (أندونيسيا)- زار وفد رسمي من المملكة العربية السعودية, يوم الجمعة, جناح الجزائر في المنتدى العالمي العاشر للماء المقام بمدينة بالي الأندونيسية.

وضم الوفد السعودي وكيل وزارة البيئة و المياه و الزراعة, عبد العزيز الشيباني و الدكتور جلال محمد البدري الباصهي, مدير عام الادارة العامة للدراسات ونمذجة مصادر المياه, مرفوقين بأعضاء من مجلس الشورى السعودي و عدد من الاطارات السامية.

وسمحت الزيارة للوفد السعودي باكتشاف آخر ما توصلت اليه الجزائر في مجال تسيير الموارد المائية وجهودها في سبيل توفير الماء عن طريق اطلاق عدة مشاريع, لاسيما في مجال تحلية مياه البحر و اعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة.

وقام الوفد السعودي بزيارة الغرفة ثلاثية الابعاد حيث قدمت لهم شروحات حول منطقة الساورة التي تتعرض للجفاف.

وستختتم اشغال المنتدى العاشر للماء اليوم الجمعة بعد فعاليات دامت خمسة أيام تخللتها محاضرات و نقاشات حول مسائل الماء و البيئة.

للتذكير ستحتضن المملكة العربية السعودية الطبعة ال11 للمنتدى التي ستنظم في سنة 2027.

آخر تعديل على الجمعة, 24 ماي 2024 15:28
كلـمات مفتـاحيــة :
المنتدى العالمي العاشر للماء: وفد رسمي سعودي يزور الجناح الجزائري
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 ماي 2024 15:01     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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