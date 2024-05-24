مقاولة ذاتية: الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصتها عززتا فرص الشباب في العمل الذاتي

الجزائر - أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي من خلال منصتها الرقمية المخصصة للحصول على بطاقة المقاول الذاتي, والتي تم إطلاقها أواخر يناير الماضي, قد عززت فرص الشباب في العمل الذاتي.

و خلال مؤتمر صحفي, نظم في ختام يوم إعلامي حول المقاول الذاتي, أكد السيد وليد أن "الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصتها الرقمية المخصصة للحصول على بطاقة المقاول الذاتي, قد أثبتتا فعاليتهما في تسهيل حصول الشباب على فرص العمل الذاتي ودعم تنوع الأنشطة المقاولاتية وأهمية الرقمنة.

وقد أشاد الوزير الذي كان مرفوقا بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب إلى جانب إطارات من وزارات مختلفة وهيئات مالية بـ"استعداد القطاعات الأخرى للمساهمة في إنجاز هذه المنصة".

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وفي هذا الصدد, أشار إلى أن تسجيل 10.000 شخص على هذه المنصة خلال خمسة أشهر يدل على "أثر تبسيط الإجراءات في تشجيع الشباب على تجسيد مشاريعهم لخلق فرص العمل و الثروة وحتى أنشطة جديدة", موضحا أن "المنصة كخدمة عمومية, تساهم في تحسين جودة الخدمات, من خلال تبسيط ولوج عالم المقاولة الذاتية للجميع, وذلك من خلال عملية تسجيل سلسة وشفافة".

وبالتالي أضاف الوزير, أنه من بين 10.000 شاب مسجل حصل 8.032 شاب على بطاقة المقاول الذاتي, بينما يستفيد 99.28? منهم للمرة الأولى من التغطية الاجتماعية, كما أشار أيضا إلى أنه تم إنشاء 9.380 رقم ضريبي, تم التحقق من صحة 2.850 منها.

ولدى حديثه عن النشاطات الأكثر طلبا, أكد السيد وليد أن الخدمات المتعلقة بالرقمنة تمثل 44% من مجموع المقاولين الذاتين, في حين تمثل النشاطات الخاصة بالاستشارات نسبة 14% و %13 بالنسبة لمجال النشاطات الثقافية والإعلامية.

واعتبر الوزير ان قطاعه يتوقع بلوغ 13.000 مسجل مع نهاية السنة الجارية, مؤكدا أنه تم تقديم 6.851 اقتراحا يتعلق بنشاطات في مجال المقاولة الذاتية من طرف شباب عبر ولوجهم الى المنصة منها 154 مقترح تم قبوله وتسجيله .

وأوضح الوزير أنه بالموازاة مع عمل المنصة, تعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي حاليا على اعداد دليل المقاول الذاتي من أجل مقروئية أحسن لهذا النشاط, فضلا عن اطلاق خدمة توصيل بطاقة المقاول للمنزل.

وسيتم حسب الوزير اطلاق قريبا حملات توعوية حول المقاولة الذاتية, تستهدف فئة النساء التي تمثل سوى 13% من مجموع 10.000 مقاول ذاتي مسجل, مذكرا أنه فيما يخص التمويل, أطلق البنك الوطني الجزائري باقة "مشروعي"، التي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات لفائدة المقاول الذاتي في اطار الصيرفة الإسلامية.

وتميز هذا اليوم الإعلامي بتقديم بطاقة المقاول الذاتي رقم 10.000الى السيدة عزيزة شيخي بسا , من طرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بالمناسبة, استعرض أربع 4 مقاولين ذاتيين ينشطون في مجال الخدمات الرقمية والنشاطات الثقافية والاستشارة, تجربتهم مع نظام المقاول الذاتي.