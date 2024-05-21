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موارد مائية: المستقبل يعتمد على تحلية مياه البحر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:50     الفئـة : اقتصــاد
موارد مائية: المستقبل يعتمد على تحلية مياه البحر

بالي (إندونيسيا) - أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة, السيد محمد بوطبة, اليوم الثلاثاء ببالي (إندونيسيا) أن "المستقبل يعتمد على تحلية مياه البحر" لمواجهة مشكلة إنخفاض الموارد المائية الناجمة عن تأثيرات الاحتباس الحراري بشكل خاص.

وذكر السيد بوطبة, الذي يشارك مع الوفد الجزائري في المنتدى العالمي العاشر للماء في تصريح لوأج, أن هذا الحدث الدولي "يجسد الاستراتيجية العالمية المتعلقة بالماء واستخدامه وتحسينه".

وأمام مشكلة انخفاض الموارد المائية التقليدية التي تواجهها العديد من الدول بسبب تغيرات المناخ, أكد السيد بوطبة أن "المستقبل يعتمد على الطاقة الشمسية وتحلية المياه", مبرزا الخبرة الجزائرية المعترف بها في هذا الميدان.

في هذا الصدد أشار إلى أن الشركة الجزائرية للطاقة, فرع المجمع الوطني سوناطراك, تعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال إنجاز محطات تحلية المياه في إطار السياسة التي رسمتها السلطات العليا للبلد لمواجهة شح المياه وضمان توفير الماء للجميع.

وصرح السيد بوطبة قائلا : نحن حاليا بصدد الانتهاء في غضون سبعة أشهر من تشييد محطات التحلية الخمس التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة, قبل الانتقال إلى البرنامج التكميلي الثاني الذي سيشمل ست محطات جديدة أخرى في ولايات أخرى".

وأضاف أن هذه المشاريع, بمجرد اكتمالها, ستسمح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 60 بالمائة, وفقا للرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة, الذي أشاد بمساهمة الخبرة والهندسة الجزائرية في بلوغ هذا الهدف الطموح.

إضافة إلى تحلية مياه البحر, دعا السيد بوطبة إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة على غرار الطاقة الشمسية والتي تسمح عند إضافتها إلى تحلية المياه "بتخفيض تكلفة المتر المكعب من الماء بصفة معتبرة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 20:19
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موارد مائية: المستقبل يعتمد على تحلية مياه البحر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:50     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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