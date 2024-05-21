دربال يتحادث ببالي مع نظيره العراقي

وجرى اللقاء على هامش أشغال المنتدى العالمي العاشر للماء, الجاري بمدينة بالي الاندونيسية, حيث استعرض كلا الجانبين العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين, داعين إلى تعزيزها أكثر في كافة المستويات.

في هذا الصدد, أعرب الوزير العراقي عن أمله في الاستفادة من التجربة الجزائرية في قطاع تسيير المياه, سيما في مجال إعادة استغلال المياه المعالجة.