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دربال يتحادث ببالي مع نظيره العراقي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 18:21     الفئـة : اقتصــاد
دربال يتحادث ببالي مع نظيره العراقي

بالي (أندونيسيا)- أجرى وزير الري, طه دربال, يوم الثلاثاء بمدينة بالي الأندونيسية, محادثات مع وزير الموارد المائية العراقي, تمحورت حول وسائل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المياه.

وجرى اللقاء على هامش أشغال المنتدى العالمي العاشر للماء, الجاري بمدينة بالي الاندونيسية, حيث استعرض كلا الجانبين العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين, داعين إلى تعزيزها أكثر في كافة المستويات.

في هذا الصدد, أعرب الوزير العراقي عن أمله في الاستفادة من التجربة الجزائرية في قطاع تسيير المياه, سيما في مجال إعادة استغلال المياه المعالجة.

كما تحادث السيد دربال, من جانب آخر, مع نائب رئيس المعهد الوطني الكوبي للموارد المائية, بلاديمير ماستوس مويا, حول تعزيز التعاون الثنائي.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للسيدين دربال وماستوس مويا لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين, مع الإعراب عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي, سيما في قطاع الموارد المائية.

وعبر المسؤول الكوبي, بهذه المناسبة, عن أمله في تبادل الخبرات والتجارب بفعالية أكبر بين المعهد الوطني الكوبي للموارد المائية والجزائر في مجال تسيير الموارد المائية, وبشكل خاص في ميدان تحلية مياه البحر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:18
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دربال يتحادث ببالي مع نظيره العراقي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 18:21     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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