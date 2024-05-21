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وزير السياحة يبرز أهمية تعزيز الإستثمار في قطاع السياحة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:38     الفئـة : اقتصــاد
وزير السياحة يبرز أهمية تعزيز الإستثمار في قطاع السياحة

الجزائر- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, السيد مختار ديدوش يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز الإستثمار في قطاع السياحة في ظل المزايا والفرص التي يوفرها قانون الإستثمار.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد" أنه من الضروري "تعزيز الاستثمار السياحي من أجل رفع طاقة الايواء", مشيرا الى أنه "تم لحد الساعة اعتماد أزيد من 2200 مشروع سياحي مع وجود أزيد من 800 مشروع طور الانجاز".

وبهذا الخصوص أبرز السيد ديدوش أهمية قانون الاستثمار الذي "يمنح المستثمرين في مجال السياحة تسهيلات لإنجاز مشاريعهم"الى جانب الدور المنوط ب "الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والوكالة السياحية الخاصة بتسيير العقار".

وفي هذا الشأن أشار الوزير الى "توفر 249 موقع للتوسع السياحي, تم من بينه تهيئة نحو 70 موقعا وبرمجة 50 موقعا بغية تهيئته مستقبلا, من أجل وضعه في متناول المستثمرين لإنجاز مشاريعهم في مختلف مناطق الوطن".

كما شدد الوزير في ذات السياق على ضرورة "تنويع المسارات السياحية ودعم الاستثمار لتوفير مرافق الايواء وفق المعايير المعمول بها دوليا الى جانب تحسين الخدمات السياحية بترقية وتحيين التكوين وفق طلبات الزبائن وبناء وجهة سياحية بامتياز".

وفي ذات السياق ذكر ب "الارتفاع المسجل في عدد السياح الاجانب الذين زاروا الجزائر, لاسيما بمناطق الجنوب" مرجعا ذلك الى "التسهيلات المتعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول مباشرة بعد نزولهم الى المطار".

ولفت في هذا الشأن الى دور "المخطط المدير للتهيئة السياحية لآفاق 2030, الذي انبثقت عنه الاستراتيجية الوطنية للتهيئة السياحية التي ترتكز على 5 ديناميكيات لتطوير السياحة, ترمي أساسا الى الاستثمار وتحسين الخدمات وترقية الترويج وتطوير وسائل الاتصال و وضع ترسانة قانونية للتسيير الجيد للقطاع".

وفي سياق متصل كشف الوزير أن التوقعات تشير الى أن الجزائر "ستستقبل أزيد من 12 مليون سائح أجنبي في آفاق 2030", مشددا على اهمية تجسيد ذلك من خلال انجاز الهياكل اللازمة و رفع طاقة الايواء وتحسين الخدمات.

ولدى تطرقه الى موسم الاصطياف المقبل أوضح الوزير أنه "ثمة جهود تبذل حاليا في اطار لجنة وطنية تترأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمشاركة مختلف القطاعات المعنية من بينها وزارة السياحة للتحضير الجيد لهذا الموسم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:16
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وزير السياحة يبرز أهمية تعزيز الإستثمار في قطاع السياحة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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