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المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط : عرقاب يؤكد دعم الجزائر لجهود التكوين وتطوير التقنيات الجديدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:18     الفئـة : اقتصــاد
المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط : عرقاب يؤكد دعم الجزائر لجهود التكوين وتطوير التقنيات الجديدة

الجزائر - أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, لدى زيارته, اليوم الثلاثاء, مقر الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط "أبو", ببرازفيل (جمهورية الكونغو), دعم الجزائر لجهود المنظمة فيما يتعلق بالتكوين وتطوير التقنيات الجديدة, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح السيد عرقاب خلال هذه الزيارة, التي تندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية الكونغو (من 20 الى 22 مايو), أن الجزائر تدعم إتاحة جميع الوسائل اللازمة لتنمية القارة الإفريقية في مجال التكوين وتطوير التقنيات الجديدة في مجال النفط.

كما أبرز الوزير دور الجزائر في الإصلاحات الجارية للمنظمة "التي تلعب فيها دورا هاما", من خلال منشآتها القاعدية وتطورها التكنولوجي والتدريبي في المجال النفطي, يضيف البيان.

للإشارة, كان في استقبال السيد عرقاب والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة, ممثلة الأمين العام للمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط وأعضائها.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:48
كلـمات مفتـاحيــة :
المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط : عرقاب يؤكد دعم الجزائر لجهود التكوين وتطوير التقنيات الجديدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:18     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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