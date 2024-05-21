انطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء هذا الخميس

مستغانم - أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني اليوم الثلاثاء بمستغانم عن انطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء يوم الخميس المقبل.

وقال الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم: "خلال يومين سنعلن عن انطلاق حملة صيد التونة الحمراء التي تعرف هذه السنة ارتفاعا في الحصة المخصصة للجزائر في صيد هذا النوع من الأسماك ب 40 طنا مقابل 20 طنا خلال العام الماضي".

وستشارك في هذه الحملة التي تهدف إلى صيد الحصة الإجمالية للجزائر المقدرة ب 2.046 طن 34 سفينة متخصصة في الصيد في أعالي البحار, يضيف السيد بداني.

وأردف الوزير قائلا: "هذا مكسب لبلادنا التي أصبحت تلتزم بصيد حصتها من التونة الحمراء كاملة", مشيرا إلى أن "العام الماضي شهد تصدير ما قيمته 27 مليون دولار في إطار مساعي الحكومة لتنويع الصادرات الوطنية خارج المحروقات".

بالموازاة مع ذلك, سيتم -وفقا للوزير- خلال شهر يونيو القادم استزراع الأسماك عبر 12 سدا على المستوى الوطني يزاول فيها نشاط الصيد القاري زهاء 60 مهنيا.

وستسمح هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع وزارة الري والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتجديد المنتوج على مستوى هذه المنشآت المائية السطحية.

وذكر السيد بداني أن الجزائر ارتقت لأول مرة إلى التصنيف الأول على غرار كل الدول الأوروبية خلال الاجتماع الأخير للجنة العامة للمصايد بالمتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وهو تصنيف يتعلق بالمقاييس والالتزامات في مجال الصيد المستدام.

وأشرف الوزير على لقاء علمي بقاعة المحاضرات للولاية تم خلاله تجديد التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي بين جامعة "عبد الحميد بن باديس" لمستغانم وقطاع الصيد البحري وتربية المائيات وتقديم عدد من المشاريع العلمية قيد الإنجاز على غرار ذلك المتعلق بالرصيف الاصطناعي التجريبي ببلدية استيدية وتثمين مخلفات الجمبري كعنصر وظيفي وغذائي لسمك البلطي الأحمر والأحياء المائية.

كما يتضمن برنامج زيارة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى ولاية مستغانم معاينة أشغال مشروع جرف الرمال بالميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر ووحدة صناعية متخصصة في الصيانة والتصنيع الميكانيكي لقطع الغيار الموجهة لسفن الصيد البحري ببلدية الحسيان.