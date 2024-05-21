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بعد غياب دام سنوات: الصالون الدولي للسيارات يعود في طبعته ال20 من 9 الى 15 يوليو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 14:07     الفئـة : اقتصــاد
بعد غياب دام سنوات: الصالون الدولي للسيارات يعود في طبعته ال20 من 9 الى 15 يوليو

الجزائر - اعلنت شركة "الجزائر للمعارض", فرع مجمع سافكس, اليوم الثلاثاء في بيان لها, عن تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للسيارات, بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 يوليو 2024, بعد غياب دام سنوات.

واوضحت الشركة "أن هذا الحدث الرائد لقطاع السيارات يعود لأروقة سافكس بعد غيابه السنوات الأخيرة و سيعود معه الجمهور الشغوف بعالم السيارات".

وتابعت بان عدة أماكن سيتم تخصصها للعرض لاسيما رواق القصبة, رواق الاهقار, رواق قورارة, رواق الاتحاد و رواق الساورة, مبرزة ان هذا الحدث سيكون, على مدار سبع أيام, فضاء تجاريا مهنيا بمشاركة قطاع السيارات ممثلا في علامات السيارات المعتمدة بالجزائر, إضافة الى قطاع الخدمات و مشاركة مجموعة من مؤسسات التأمين و البنوك.

وسيعرف الحدث, حسب البيان, "مشاركة واسعة من مختلف علامات السيارات المعتمدة بالجزائر وهو ما يعكس رغبتهم في دخول السوق المحلية وخوض غمار المنافسة للوصول الى تلبية طلبات الزبون الجزائري".

وفي هذا السياق, ابرزت "الجزائر للمعارض" في بيانها اهمية صالون السيارات بالجزائر, والذي "يصنف من أهم الصالونات العالمية نظرا للديناميكية و النشاط اللذين يعرفهما و الاقبال الجماهيري المنقطع النظير الذي كان يصل إلى 600 ألف زائر, يأتون من جميع ولايات الوطن بغرض اكتشاف اخر الموديلات للعلامات الناشطة في السوق الوطنية".

ومن المنتظر ان ينظم على هامش الصالون الدولي للسيارات تظاهرة خاصة بالدراجات و الدراجات النارية في نفس الفترة, وفقا لذات البيان, الذي ذكر أن التسجيلات للمشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية https://registration.safex.dz/login 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 16:49
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بعد غياب دام سنوات: الصالون الدولي للسيارات يعود في طبعته ال20 من 9 الى 15 يوليو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 14:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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