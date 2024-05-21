تطوير التعاون في مجال الكهرباء محور مباحثات ببرازافيل بين عرقاب و وزير الطاقة الكونغولي

الجزائر - تحادث وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء, بالعاصمة الكونغولية برازافيل, مع وزير الطاقة والموارد المائية الكونغولي, إيميل أووسو, حيث استعرض معه فرص تطوير علاقات التعاون في مجالات إنتاج ونقل الكهرباء والتكوين, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجرى هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد عرقاب الى جمهورية الكونغو (من 20 الى 22 مايو), بحضور كل من الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, والرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, مراد حنيفي, والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول واطارات من الوزارتين, يضيف ذات المصدر.

بهذه المناسبة, رحب الطرفان "بمستوى العلاقات التي تربط البلدين, والتي تتماشى ورغبة قادة الدولتين, حيث استعرضا فرص تطوير علاقات التعاون في مجالات إنتاج, ونقل وتحويل وتوزيع الكهرباء, وصيانة وإنتاج المعدات الكهربائية, والتكوين", حسب البيان.

وفي هذا الاطار, ثمن السيد عرقاب تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن التنمية الاقتصادية والمستدامة, مؤكدا على "استعداد الجزائر لمرافقة جمهورية الكونغو في مشاريعها المتعلقة بالكهرباء, من خلال مجمع سونلغاز, والعمل على نقل المعرفة والخبرة, لا سيما فيما يتعلق بالهندسة ودراسات وتطوير الشبكات الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية الكهروضوئية".

وخلال هذا اللقاء, ناقش الجانبان "مختلف المجالات التي تتاح فيها فرص تعزيز علاقات التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة, ولاسيما بين مجمع سونلغاز والشركة الكونغولية للكهرباء", وفقا للبيان.