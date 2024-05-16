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وزارة الصناعة تنفي الغلق المؤقت لمصنع "فيات" بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 20:52     الفئـة : اقتصــاد
وزارة الصناعة تنفي الغلق المؤقت لمصنع &quot;فيات&quot; بوهران

الجزائر- فندت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في بيان لها, اليوم الخميس, المعلومات التي تم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي و مفادها غلق مصنع السيارات "فيات" بوهران بشكل مؤقت اثر سرقة 132 محرك للشركة المصنعة, مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية من الصحة و أن نشاط المصنع مستمر بشكل طبيعي.

و جاء في البيان " تبلغ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الرأي العام بأن هناك معلومات مغلوطة متداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مفادها الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران، بسبب سرقة 132 محرك فيات، وقد ألحقت صورة السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بهذا المنشور الكاذب".

وعليه - يضيف المصدر - "تنفي الوزارة بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع +فيات+ بوهران بشكل طبيعي".

كما تدعو الوزارة الجميع إلى "ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات و المعلومات الكاذبة" , يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 17 ماي 2024 15:22
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وزارة الصناعة تنفي الغلق المؤقت لمصنع "فيات" بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 20:52     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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