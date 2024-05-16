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الاتحاد الإفريقي: الجزائر تؤكد بمالابو دعمها لكل مبادرات تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 20:39     الفئـة : اقتصــاد
الاتحاد الإفريقي: الجزائر تؤكد بمالابو دعمها لكل مبادرات تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة

الجزائر - أكدت الجزائر, اليوم الخميس بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو, أنها ستظل شريكا ملتزما وداعما لكل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي في إفريقيا, حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وجاء هذا خلال مشاركة الجزائر بوفد, رفيع المستوى, برئاسة رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات, السيدة سهيلة عبلاش, في أشغال الدورة الرابعة العادية للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي للتجارة والسياحة والصناعة والموارد المعدنية, المنظمة في الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري, تحت شعار "تعزيز القدرة التنافسية التجارية لإفريقيا من خلال تنمية الموارد السياحية والصناعية والمعدنية".

وبالمناسبة, يقول البيان, قدم الوفد الجزائري مداخلات قيمة تصب في تحقيق الأهداف المسطرة في أجندة الاتحاد الإفريقي, حيث نوهت السيدة عبلاش, في تدخلها, بالتجربة الجزائرية الرائدة في الملفات المدروسة بالدورة, على غرار تجربة المؤسسات الناشئة, التجارة الإلكترونية, الإطار القانوني للمناطق الحرة, مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الاقتصاد الأخضر, وكذا آلية التسوية الحدودية المتعلقة بالكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

كما أكدت السيدة عبلاش أن الجزائر "ستظل شريكا ملتزما وداعما لكل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي في إفريقيا", داعية "الدول الإفريقية للعمل سويا لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية ودفع التجارة القارية نحو آفاق واعدة".

هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري, الذي سينعقد في مدينة مالابو مساء اليوم والذي ستشارك فيه السيدة عبلاش, ممثلة عن وزير التجارة وترقية الصادرات, محضر اجتماع الخبراء, ليتم الإفصاح عن لائحة القرارات المعتمدة غدا بعد انتهاء أشغال الاجتماع, حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاد الإفريقي: الجزائر تؤكد بمالابو دعمها لكل مبادرات تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 20:39     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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