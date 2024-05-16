السيد عرقاب يشارك بإيطاليا في المنتدى الدولي حول الاستراتيجية الأوروبية في منطقة المتوسط

ويكون الوزير خلال هذا اللقاء مرفوقا بوفد متكون من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك و الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز و إطارات من الوزارة وهذا بدعوة من مؤسسة" البيت الأوروبي- أمبروسيتي" " The European House Ambrosetti" برئاسة السيد فاليريو دي مولي.
وستشهد هذه الطبعة مشاركة العديد من الوزراء على غرار وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين السيد رافائيل فيتو, ووزير البحر والحماية المدنية السيد نيلو موزوميتشي, بالإضافة الى العديد من رؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية وسياسيين واقتصاديين ومفكرين وخاصة من منطقة المتوسط وفق ذات المصدر.
ويهدف هذا المنتدى -تضيف الوزارة- "إلى خلق فضاء للتبادل والتشاور حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط والى بناء منصة بين القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والدولي, تجمع بين أفضل الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية وممثلي العالم الأكاديمي والبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن مبادرة Think Thank".
كما ستركز أعمال الطبعة الثالثة للمنتدى حول الوضع الجيوسياسي الحالي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية, ومواضيع الأمن الغذائي, وكذا الرؤية الجديدة للطاقة في الجنوب وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا, حسب البيان.