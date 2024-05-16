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الإحصاء العام للفلاحة 2024: شرفة يترأس اجتماعا لمناقشة آخر التحضيرات قبل الانطلاق الرسمي الأحد القادم

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 16:35     الفئـة : اقتصــاد
الإحصاء العام للفلاحة 2024: شرفة يترأس اجتماعا لمناقشة آخر التحضيرات قبل الانطلاق الرسمي الأحد القادم

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية ل58 ولاية, خصص لمناقشة آخر التحضيرات قبل الانطلاق الرسمي للإحصاء العام للفلاحة 2024, المرتقب 19 مايو المقبل عبر كل القطر الوطني, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع, الذي جرى أمس الأربعاء عبر تقنية التحاضر عن بعد, ذكر السيد شرفة  "بالأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه العملية بالنسبة للبلاد بصفة عامة والقطاع الفلاحي بصفة خاصة, حيث ستمكن من الحصول على البيانات الدقيقة التي ستبنى عليها السياسات القطاعية القادمة", وفقا للمصدر ذاته.

كما أشار أيضا إلى الخصوصية التي تميز هذه الطبعة مقارنة بسابقاتها, لاسيما من حيث  التحضير المسبق لعملية الإحصاء والوسائل المادية و البشرية المجندة لها, وكذلك الظرف الزمني الذي سينجز فيه الإحصاء العام للفلاحة 2024  المتزامن مع انطلاق حملة الحصاد والدرس و تفعيل المخطط الوطني لتطوير الشعب الاستراتيجية.

وفي الاخير, وجه وزير الفلاحة و التنمية الريفية رسالة شكر و عرفان لكل "الفاعلين المجندين لإنجاح هذه العملية المحورية بالنسبة للاقتصاد الوطني, وعلى رأسهم ولاة الجمهورية الذين وقفوا على التحضير الجيد لها", يضيف البيان.

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الإحصاء العام للفلاحة 2024: شرفة يترأس اجتماعا لمناقشة آخر التحضيرات قبل الانطلاق الرسمي الأحد القادم
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 16:35     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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