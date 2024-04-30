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طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 13:11     الفئـة : اقتصــاد
طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية, المكلف ب "خطة ماتي", فابريزيو ساجيو, حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمناجم, وفقا لما أفاد بيان للوزارة.

واستعرض الطرفان, خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها وسفير ايطاليا لدى الجزائر, حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين التي وصفت "بالممتازة " في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها, وفقا للبيان.

وبهذه المناسبة, قدم السيد ساجيو عرضا حول "خطة ماتي" والتي تستمد تسميتها من مؤسس الشركة الطاقوية الإيطالية "إيني", انريكو ماتي, حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية, من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية, لاسيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية, وكذا تنويع سلاسل الإمداد.

وترمي الخطة إجمالا لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعة, والصحة والمياه, والتكوين والبحث والتطوير وغيرها.

كما أبدى السيد ساجيو رغبة إيطاليا بالتعاون مع الجزائر في ترقية مجال التكوين في العديد من المجالات على غرار الطاقة.

وناقش الطرفان أيضا فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين, خاصة فيما يتعلق بالمحروقات, بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, والتقليل من البصمة الكربونية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

بدوره قدم الوزير, لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء, مرحبا بالتقدم المحرز في الشراكة بين البلدين.

كما ثمن السيد عرقاب جهود إيطاليا لتعزيز وتكثيف التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية, والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين البنى التحتية, من خلال "خطة ماتي", خاصة في المجال الطاقوي والذي يعتبر قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي ولاسيما بإفريقيا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 أفريل 2024 15:07
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طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 13:11     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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