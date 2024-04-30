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قسنطينة: إقبال لافت على الصالون الدولي للسياحة و الأسفار "سيرتا سياحة 2024"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 09:55     الفئـة : اقتصــاد

قسنطينة ـ تشهد الطبعة السادسة للصالون الدولي للسياحة و الأسفار "سيرتا سياحة 2024 " المنظم بقسنطينة من 28 إلى 30 أبريل الجاري إقبالا لافتا للزوار الذين قدموا من عديد ولايات الوطن.

و يحرص الزوار على الطواف بمختلف أجنحة هذه التظاهرة التي يشارك فيها 40 عارضا من داخل الوطن و من دول أجنبية على غرار إندونيسيا و تونس و كرواتيا و فلسطين و تنزانيا .

و ينظم الصالون الدولي للسياحة و الأسفار " سيرتا سياحة" (طبعة 2024) من طرف الديوان المحلي للسياحة , حسبما أكده ل/وأج اليوم الاثنين مدير ذات الديوان, السيد رشيد يايسي.

و تشارك في هذا الصالون وكالات للسياحة و الأسفار و مركبات سياحية و فنادق مصنفة و دواوين محلية للسياحة و حرفيون من قسنطينة على وجه الخصوص، وفق ذات المتحدث الذي أفاد بأن هذه التظاهرة تهدف إلى ترقية وجهة قسنطينة من خلال تثمين المؤهلات السياحية لهذه المدينة العريقة و الغنية بتاريخها و ثقافتها و تراثها.

و تشكل هذه التظاهرة التي افتتحت أمس الأحد بدار الثقافة مالك حداد بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية, مختار ديدوش "فضاء لتبادل الخبرات بين مهنيي القطاع من داخل و خارج الوطن" حسب السيد يايسي الذي أضاف بأنه تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بترقية نشاطات قطاع السياحة و الصناعة التقليدية بين الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الفيدرالية الوطنية للفندقة و السياحة .

و يتضمن برنامج هذا الموعد الاقتصادي الذي يهدف من جهة أخرى إلى تطوير و بعث الاستثمار السياحي على الصعيدين المحلي و الوطني, عقد لقاءات بين مهنيي ذات القطاع و  تنظيم حصص تكوينية لفائدة الطلبة الجامعيين بالإضافة إلى خرجات إلى المواقع الأثرية بولاية قسنطينة لفائدة المشاركين.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: إقبال لافت على الصالون الدولي للسياحة و الأسفار "سيرتا سياحة 2024"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 09:55     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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