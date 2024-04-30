قسنطينة: إقبال لافت على الصالون الدولي للسياحة و الأسفار "سيرتا سياحة 2024"

و يحرص الزوار على الطواف بمختلف أجنحة هذه التظاهرة التي يشارك فيها 40 عارضا من داخل الوطن و من دول أجنبية على غرار إندونيسيا و تونس و كرواتيا و فلسطين و تنزانيا .
و ينظم الصالون الدولي للسياحة و الأسفار " سيرتا سياحة" (طبعة 2024) من طرف الديوان المحلي للسياحة , حسبما أكده ل/وأج اليوم الاثنين مدير ذات الديوان, السيد رشيد يايسي.
و تشارك في هذا الصالون وكالات للسياحة و الأسفار و مركبات سياحية و فنادق مصنفة و دواوين محلية للسياحة و حرفيون من قسنطينة على وجه الخصوص، وفق ذات المتحدث الذي أفاد بأن هذه التظاهرة تهدف إلى ترقية وجهة قسنطينة من خلال تثمين المؤهلات السياحية لهذه المدينة العريقة و الغنية بتاريخها و ثقافتها و تراثها.
و تشكل هذه التظاهرة التي افتتحت أمس الأحد بدار الثقافة مالك حداد بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية, مختار ديدوش "فضاء لتبادل الخبرات بين مهنيي القطاع من داخل و خارج الوطن" حسب السيد يايسي الذي أضاف بأنه تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بترقية نشاطات قطاع السياحة و الصناعة التقليدية بين الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الفيدرالية الوطنية للفندقة و السياحة .
و يتضمن برنامج هذا الموعد الاقتصادي الذي يهدف من جهة أخرى إلى تطوير و بعث الاستثمار السياحي على الصعيدين المحلي و الوطني, عقد لقاءات بين مهنيي ذات القطاع و تنظيم حصص تكوينية لفائدة الطلبة الجامعيين بالإضافة إلى خرجات إلى المواقع الأثرية بولاية قسنطينة لفائدة المشاركين.