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عون يؤكد على أهمية الاستثمار في الصناعة التحويلية الغذائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 09:52     الفئـة : اقتصــاد
عون يؤكد على أهمية الاستثمار في الصناعة التحويلية الغذائية

بسكرة - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون مساء اليوم الاثنين ببسكرة على "أهمية الاستثمار في الصناعة التحويلية الغذائية بالنظر إلى وفرة المواد الأولية الفلاحية."

وصرح الوزير بقاعة الاجتماعات الكبرى لمقر الولاية في مستهل زيارة عمل و تفقد شرع فيها إلى المنطقة تدوم يومين بعد استماعه لعرض حول قطاع الصناعة قدمه المدير المحلي للصناعة، ياسين بوقريعة بأن "هناك إمكانات كبيرة وموارد فلاحية يجب استغلالها كمواد أولية في مجال الصناعات التحويلية الغذائية".

و شدد السيد عون في هذا السياق على "أهمية تحقيق نهضة اقتصادية متوازنة من خلال تجسيد استثمارات  فلاحية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني".

و بعد أن أكد على أن الاستثمارات التي تدخل ضمن الصناعات التحويلية الغذائية "ستحظى بالدعم من طرف الدولة نظرا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني"، أضاف الوزير بأن من الضروري إنشاء معهد لتطوير البذور بالمنطقة وكذا إمكانية إنجاز مصنع لإنتاج مسحوق البطاطا بالنظر –كما قال-إلى وفرة المنتوج من هذه المادة بعدة ولايات من البلاد على غرار ولاية الوادي و هو ما يسمح "بتقليص فاتورة استيراد مسحوق البطاطا المقدر سنويا بأزيد من 60 مليون أورو".

و لدى إشرافه بنفس القاعة على تسليم رخص استغلال لمشاريع استثمارية لفائدة 9 مستثمرين من الولاية، أبرز السيد عون أن استعمال غرف التبريد "يجب أن يكون عقلانيا" حيث لفت الانتباه إلى أن توفر ولاية مثل بسكرة على غرف تبريد تتجاوز احتياجاتها يدعو إلى "ضرورة استغلالها لصالح ولايات أخرى تتوفر على منتجات فلاحية عديدة لكنها تعاني من نقص في مثل هذه الهياكل" .

و قد عاين الوزير في أول يوم من زيارة العمل التي شرع فيها إلى ولاية بسكرة عمليات الإنتاج بوحدة النسيج للجزائرية للمنسوجات تابعة للقطاع العام بالمنطقة الصناعية بمدينة بسكرة، لافتا إلى هذه الوحدة التي كانت تعاني من صعوبات مالية قد استفادت بدعم مالي يسمح بإعادة تأهليها قبل أن يعاين مشروعا لمستثمر خاص في مجال تربية الدواجن ببلدية سيدي عقبة.

وسيواصل الوزير زيارة العمل إلى هذه الولاية يوم غد الثلاثاء بمعاينة عدة هياكل صناعية على غرار مصنع للإسمنت يندرج ضمن الاستثمار الخاص ببلدية برانيس و وحدة لتعبئة المياه المعدنية ببلدية القنطرة قبل أن يتفقد وحدة لإنتاج العجائن الغذائية لمستثمر خاص ببلدية زريبة الوادي.

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عون يؤكد على أهمية الاستثمار في الصناعة التحويلية الغذائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 09:52     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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