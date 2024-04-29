عرقاب يتحادث بإيطاليا مع عدة مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية في مجال الطاقة

الجزائر - أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الوزاري حول المناخ الطاقة والبيئة لمجموعة السبع، بمدينة تورينو الإيطالية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدة مسؤولين في مجال الطاقة وممثلين عن منظمات دولية وأممية واقليمية، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للوزارة.

ووفقا للبيان، تحادث السيد عرقاب مع المديرة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ديتي جول جورجينسن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي الطاقوي وآفاق تعزيزه، لاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي، الترابط الكهربائي، الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين، الانتقال الطاقوي، الفعالية الطاقوية وكذا ترقية ودعم الاستثمار في هذه المجالات.

كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون على غرار الحد من انبعاثات الميثان في صناعة الغاز، الربط الكهربائي بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، وكذا مشروع الممر الجنوبي (Corridor Sud H2) لربط الجزائر وأوروبا بهدف تصدير الهيدروجين في المستقبل.

كما كان للسيد عرقاب لقاء مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، السيد فاتح بيرول، الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون، لاسيما في مجال تطوير وتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة، الكفاءة الطاقوية وكذا خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز.

وأجرى الوزير أيضا لقاء مع مدير التنظيم والسياسات وبرامج الدعم ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي (PNUD)، السيد ماركوس أتياس نيتو، حيث دار النقاش حول آفاق وسبل تعزيز التعاون الثنائي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تطوير وتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال الطاقوي، بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات، من خلال أعمال ملموسة تسمح بضمان مرافقة لتحقيق الأهداف الوطنية لاسيما تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا المشاريع ذات الصلة، يضبف البيان.

كما كان للسيد عرقاب لقاء مع نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، السيد كيفين كاريوكي، حيث تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية في مجال الطاقة، وآفاق تنميته ولاسيما في مجال المشاريع منخفضة الكربون كالطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستثمار في التقنيات الطاقوية النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، يضيف البيان.

و يشارك وزير الطاقة منذ أمس الأحد في المؤتمر الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة لمجموعة السبع، المنظم في الفترة بين 28 الى 30 أبريل الجاري بإيطاليا، بدعوة من وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين.

ويشهد المؤتمر، الذي يأتي في إطار رئاسة إيطاليا لمجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، مشاركة وزراء الطاقة والمناخ والبيئة للمجموعة، لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثل للاتحاد الأوروبي ودول أخرى مدعوة، وكذا العديد من المسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لمختلف الشركات الطاقوية العالمية والأوروبية خاصة.