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الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : منح أزيد من 1000 مليار دج من القروض في 2023

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 19:38     الفئـة : اقتصــاد
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : منح أزيد من 1000 مليار دج من القروض في 2023

الجزائر - منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، قروضا قيمتها 1067 مليار دج سنة 2023 (991 مليار دج سنة 2022)، حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، المدير العام لهذا البنك العمومي، سمير تامرابت.

وأوضح السيد تامرابت خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة ترأسها رئيس اللجنة، سعد بغيجة، أن "نتائج ومؤشرات البنك كانت جد إيجابية خلال سنة 2023".

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن الميزانية الإجمالية للبنك بلغت السنة الماضية 2113 مليار دج، بزيادة قدرها 130 مليار دج، فيما بلغ رقم الأعمال 89 مليار دج، سندات الخزينة 829 مليار دج والودائع 1548 مليار دج.

أما بالنسبة للنتيجة الصافية فانتقلت من حوالي 10 مليار دج سنة 2022، إلى 19 مليار دج سنة 2023.

ويبلغ عدد زبائن البنك 3ر9 مليون زبون، الذين يوفر لهم 224 وكالة عبر التراب الوطني، "وسيتم فتح 8 وكالات جديدة سنة 2024"، يضيف المدير العام الذي أشار إلى توفر "كناب-بنك" على 117 شباكا خاصا بالصيرفة الإسلامية وكذا وكالة مخصصة حصرا لهذا النشاط.

بالموازاة مع ذلك، وزع البنك على زبائنه حوالي 5ر1 مليون بطاقة بنكية، مع فتح 24 فضاء رقميا وتوفير 188 شباكا آليا، فيما بلغ عدد محطات الدفع الآلي التي وزعها 2990 محطة، وفق السيد تامبرات.

من جهة أخرى، ذكر المدير العام أن البنك أحصى 423 وحدة سكنية شاغرة تابعا له على المستوى الوطني، حيث تم عرضها للبيع لفائدة أصحاب حسابات الإدخار بالبنك أولا، قبل عرضها لا تباع منها لعموم المواطنين، "والأمر ذاته بالنسبة للمحلات التجارية وذلك حتى نضفي الشفافية على العملية".

 

آخر تعديل على الإثنين, 29 أفريل 2024 19:49
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الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : منح أزيد من 1000 مليار دج من القروض في 2023
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 19:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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