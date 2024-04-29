سوناطراك: توقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة الأمريكية "إتش جي آر إنيرجي"

وجرت مراسم التوقيع، بمقر المديرية العامة للمجمع، بحضور كل من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة هيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي، دايفيد ويلهلم، يضيف نفس المصدر.
وتتيح هاته المذكرة في مرحلة أولى لشركتي سوناطراك و"هيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي" إجراء دراسة جدوى بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر، حسب البيان الذي اضاف أن هذه المرحلة تليها مرحلة ثانية تتضمن دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر.
ويندرج توقيع مذكرة التفاهم هذه، وفقا لذات المصدر، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة التي تساهم سوناطراك في تنفيذها بشكل فعال، من خلال اعتماد برنامج طموح يهدف إلى تلبية احتياجات المواقع النفطية والغازية من الطاقة بطريقة مسؤولة ومستدامة، بالشكل الذي يحد من استهلاكها للمحروقات، مما يسهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما ذكر البيان أن شركة هيكاتي جلوبال رنيوبالز إنيرجي هي واحدة من أبرز المطورين والمالكين والمستغلين لمشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب حلول التخزين في أمريكا الشمالية وبعض الأسواق الدولية.