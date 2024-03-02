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منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الغاز بالجزائر ستكون "ناجحة بامتياز"  

  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 09:13     الفئـة : اقتصــاد
منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الغاز بالجزائر ستكون &quot;ناجحة بامتياز&quot;  

الجزائر - أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط بجمهورية العراق، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، ان القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر ستكون "ناجحة بامتياز".

وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء دول و حكومات الدول المصدرة للغاز، قال الوزير أن "قمة الجزائر تلقى اهتماما كبيرا ليس فقط من الدول الاعضاء بل من جميع دول العالم، على اعتبار أن الغاز يمثل الوقود الانتقالي الانجع في هذه المرحلة"، و مذكرا بان "الغاز يساهم بشكل كبير في التحول الطاقوي و تقليل الانبعاثات الملوثة".

وأضاف الوزير العراقي، ان هناك رهان كبير على قمة الجزائر، قائلا : "نعول على هذه القمة و ننتظر منها الكثير".

وابرز في السياق ذاته، اهمية تنظيم العلاقة بين الدول المنتجة و المستهلكة وكذلك مع الشركات المستثمرة في القطاع، مشيرا الى أن القطاع يحتاج بقوة إلى استثمارات كبيرة لتوفير كميات الغاز اللازمة في هذه المرحلة.

وفي حديثه عن الامكانيات التي تتوفر عليها بلاده، قال المتحدث، ان " العراق يتمتع باحتياط غازي و نفطي كبير، حيث يحتل المرتبة الخامسة عالميا في الاحتياط النفطي و الحادية عشرة في الاحتياط الغازي".

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منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الغاز بالجزائر ستكون "ناجحة بامتياز"  
  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 09:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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