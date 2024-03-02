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منتدى الدول المصدرة للغاز: وزير الموارد البترولية النايجيري يجدد إصرار بلاده على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء  

  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 08:32     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - جدد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النايجيري، إكبيريكبي إيكبو، التزام وإصرار بلاده على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء نيجيريا-النيجر-الجزائر، حسبما افاد به، يوم الجمعة، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وخلال استقباله من طرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات، جدد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النايجيري، "التزام وإصرار بلاده على تجسيد هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي سيعزز امدادات الغاز في السوق العالمية"، حسب المصدر نفسه.

من جهة أخرى، استعرض الطرفان، خلال نفس اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم، وكذا الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي.

كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل "أوبك" ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين، حسب البيان.

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منتدى الدول المصدرة للغاز: وزير الموارد البترولية النايجيري يجدد إصرار بلاده على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء  
  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 08:32     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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