منتدى الدول المصدرة للغاز: خبرة الجزائر ستمكنها من تعزيز تواجدها في افريقيا

الجزائر - أكد مدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة والمناجم، سفيان أوفا، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن خبرة الجزائر في مجال الغاز ستمكنها من تعزيز تواجدها بعدد من الدول الأفريقية.

وأوضح السيد أوفا، في تصريح ل/وأج، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن استراتيجية الجزائر تكمن في التوجه نحو افريقيا والاستثمار والتواجد فيها، لاسيما في موريتانيا والسنغال الحديثتي الاستكشافات في مجال الغاز.

وبحكم تجربة الجزائر الطويلة في هذا المجال، يضيف السيد أوفا، فهي "فرصة لتطوير التعاون في مجال الغاز من حيث الخبرة والدراية الجزائرية "، ولما لا، حسبه، "رؤية سوناطراك في هاتين الدولتين".

وعن المنتدى، أشار ذات المتحدث أنه يسير نحو تحقيق أهدافه نظرا للمشاركة القوية لأعضائه.

ولفت إلى أن الحدث تميز بعقد جملة من اللقاءات التي تم من خلالها التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز التعاون بين مختلف الدول، مبرزا العلاقات الوطيدة التي تربط الجزائر بالدول الأعضاء في مختلف المجالات.