منتدى الدول المصدرة للغاز: الأمين العام للأوبك يبرز دور الجزائر في استقرار أسواق الطاقة

الجزائر - أبرز الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أهمية الجزائر كفاعل رئيسي في اسواق الطاقة ودورها في استقرارها.

واعتبر السيد الغيص، في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للنفط للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "الجزائر التي تعد عضوا فعالا ومؤثرا في منظمة -أوبك-، تلعب مرة اخرى دورا بارزا في اسواق الطاقة من خلال احتضانها لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز".

وبعد تذكيره باجتماع الجزائر لمنظمة "أوبك"، الذي نتج عنه اتفاق تعاون تاريخي بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة (سنة 2016)، مما ساهم في إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط، يقول السيد الغيص، "تأتي اليوم قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تعتبر قمة ناجحة وبناءة".

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وبخصوص لقائه مع السيد عرقاب، أوضح الأمين العام لمنظمة أوبك "لقد تباحثنا حول أوضاع أسواق النفط والطاقة بشكل عام، حيث يمثل النفط والغاز 60 بالمائة من مزيج الطاقة العالمي، و لهم دور مهم وتأثير كبير على اقتصاد العالم وبالتالي ضرورة التشاور المستمر لتحقيق استقرار أسواق النفط".