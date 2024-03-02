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منتدى الدول المصدرة للغاز: توقيع مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط

  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 08:19     الفئـة : اقتصــاد
منتدى الدول المصدرة للغاز: توقيع مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط

الجزائر - تم، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مجمع سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط "PDVSA"، على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وتم الإمضاء على الوثيقتين من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الشركة الفنزويلية للنفط، بيدرو رافايل  تالاشيا، خلال مراسم جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت اشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وتتعلق مذكرة التفاهم الاولى بتعزيز التعاون الثنائي بين الشركتين في مجال الطاقة، وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية، حسبما افاد به السيد حشيشي في تصريح صحفي، مضيفا أن الثانية متعلقة بالتكوين في مجال المحروقات حيث سيقوم المعهد الوطني للبترول التابع لشركة سوناطراك  بتكوين تقنيين ومهندسين من فنزويلا.

وفي هذا الإطار ثمن السيد حشيشي تدعيم التعاون التقني مع البلدان المنتجة وخاصة فنزويلا.

ومن جهته اكد السيد تالاشيا، الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بجمهورية فنزويلا، أن الغاز يمثل نقطة اهتمام مشتركة بين الجزائر وفنزويلا اللتان طالما اكدتا رغبتهما في التعاون لتطوير وترقية هذا القطاع في البلدين.

كما ثمن بالمناسبة تدشين معهد ابحاث الغاز في الجزائر والذي يعد اضافة لجهود المنتدى في تطوير الصناعة الغازية، حسبه.

آخر تعديل على السبت, 02 مارس 2024 09:28
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منتدى الدول المصدرة للغاز: توقيع مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط
  أدرج يـوم : السبت, 02 مارس 2024 08:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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