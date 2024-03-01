منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر "محطة هامة " لتعزيز الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للدول الأعضاء

الجزائر- أكد خبراء اليوم الجمعة أن القمة ال 7 لمنتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر "محطة هامة" لتعزيز الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للدول الاعضاء.

و أكد مدير مركز "جي آس آم" للدراسات بموسكو, أصف ملحم, أن التئام القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر سيؤدي الى "تعزيز المصالح الاستراتيجية للدول الاعضاء, و هذا ما يفسر الاهتمام الدولي الكبير بما ستتمخض عنه من قرارات" .

و أضاف أن "الجزائر تحظى باحترام واسع و بعلاقات متوازنة مع الدول المنتجة و المستهلكة, و هذا ما سيساهم مساهمة فعالة في الدفع بالمقترحات, بما يعزز مصالح الدول الاعضاء و تحقيق مكاسب و العمل وفق معادلة +رابح -رابح+ التي تحفظ حقوق الجميع".

و شدد في السياق على أن "الجزائر قادرة على اقناع الدول بهذه المعادلة ورسم خارطة الاستثمارات في قطاع الغاز, الشيء الذي سيؤدي الى استقرار أسواق الطاقة".

و أكد المتحدث على ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل للاستثمارات وفق الاحتياجات, مبرزا أن "دولة مثل الجزائر هي الاقرب الى الاسواق الاوروبية, لذا من الطبيعي أن تكون الاستثمارات فيها أكبر من باقي الدول البعيدة, لان المسافة تلعب دورا كبيرا في تحديد أسعار الغاز".

من جهته, أكد الخبير في العلاقات الدولية بجامعة جنيف بسويسرا, حسني عبيدي, أن أهم محور تبحثه القمة السابعة للدول المصدرة للغاز, هو التفكير في الارتقاء بالملتقى من مجرد منصة الى تجمع إقليمي يمارس دبلوماسية وظيفية تعتمد على الغاز وتحاول الابقاء على مقاربة التشاور والتنسيق من أجل الحفاظ على القيمة المضافة للغاز والدفاع على مصالح الدول المنتجة في ظرفية دولية متقلبة.

و تطرق السيد عبيدي الى الأهداف الجيو- استراتيجية للقمة والتي لها علاقة مباشرة بالظرفية الاستثنائية بالنظر الى أن هذه الدورة تعقد في ظل "ظروف لم تعرفها الدورات السابقة والتي تميزت بتبعات النزاعات والاضطرابات التي تشكل منعطفا في العلاقات الدولية و في الاستعمال السياسي للطاقة الغازية".

كما أثار السيد عبيدي الضغوط المتزايدة لحماة البيئة الذين يسعون من أجل وضع "سياسة تحول طاقوي من أجل تخفيض البصمة الكربونية".

من هنا, كما قال السيد عبيدي, جاء دور منتدى الغاز من أجل "تنسيق الجهود حول خارطة طريق جديدة تحفظ مصالح دول الجنوب من أجل وضع مقاربة لتأمين منصات الاستثمارات واستخراج الغاز", مشددا على أن "قضية تأمين المنابع الطاقوية تعتبر أولوية بالنسبة للدول المنتجة".

و عن مخرجات القمة التي تحتضنها الجزائر, اعتبر الاستاذ عبيدي بأن دول الجنوب ودول أعضاء المنتدى ترتبط اقتصاداتها بالغاز و بالتالي, كما قال, من مصلحتها "الابقاء على الطاقة كعنصر أساسي ذي أولوية من خلال البحث وتعزيز التعاون العلمي, لأن هناك تقنيات جديدة وأقل كلفة في مجال استثمار الغاز".