منتدى الدول المصدرة للغاز: ضرورة دعم الإستثمارات الغازية بقوة

الجزائر - أكد وزير البترول والثروات المعدنية المصري، طارق الملا، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة دعم الإستثمارات بقوة في مجال الغاز، لا سيما لدى الدول الإفريقية والنامية التي لها الحق في الإستفادة من مواردها الطبيعية لتطوير بنيتها التحتية.

و في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز, بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال), قال السيد الملا أن "الاستثمار في مجال الغاز يمثل عنصرا حاسما بالنسبة للتنمية في الدول وهو ما شكل نقطة اجماع في اجتماع اليوم".

و أضاف الوزير المصري أن هناك "اجماع بين الدول المصدرة على ضرورة الانخراط في مسعى الانتقال الطاقوي والحد من الانبعاثات الملوثة ولكن من خلال اعتماد الغاز باعتباره وقودا نظيفا, وهو أحد الرسائل الرئيسية لهذا الاجتماع".

و عليه, كما قال, فإنه "بات من المهم في اللقاء الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في الصناعة الغازية لتحقيق الانتقال الطاقوي المتدرج والممنهج والعادل".

و أضاف في هذا السياق أن دول المنتدى "ملتزمة بتحقيق التنمية الاقتصادية, من خلال تنمية مواردها الطبيعية, بما فيها الغاز الطبيعي وهذا بالموازاة مع اعتماد الطاقات المتجددة والجديدة لا سيما الشمسية والرياح والهيدروجين".