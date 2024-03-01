غاز: موريتانيا مهتمة بالإستفادة من التجربة الجزائرية

الجزائر - أكد مستشار وزير الطاقة الموريتاني المكلف بالتعاون، أحمد فال محمدن، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، سعي بلاده للاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في مجال الغاز بالنظر للإمكانيات والمؤهلات التي تمتلكها قصد تطوير الحقول الغازية.

و أوضح السيد محمدن، في تصريح للصحافة, على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء الدول لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن موريتانيا تنظر للجزائر على أنها "دولة ذات خبرة و تجربة عريقة في مجال الغاز".

و نظرا لوجود حقول غازية بموريتانيا لاتزال تنتظر مطورين وشراكات فإن "العديد من فرص التعاون والشراكة بين البلدين تظل قائمة، خصوصا مع امتلاك الجزائر لمعاهد تكوين ساهمت في تخرج اطارات موريتانية تولت فيما بعد مناصب سامية في البلاد", يضيف المسؤول، لافتا إلى "تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات في هذا المجال".

كما أعرب السيد محمدن، عن سعادته بالانضمام لهذا المنتدى، مؤكدا تطلع بلاده لان تصبح مصدرا لهذه المادة مع نهاية السنة الجارية.

كما أبرز أهمية إقامة شراكات جديدة لتطوير الحقول الغازية والاعتماد, في هذا الصدد, على احدث التكنولوجيات، لاسيما بعد تدشين معهد الأبحاث الغازية أمس الخميس بالجزائر العاصمة، معتبرا إياه "فرصة واعدة للتعاون''.

و أكد المسؤول أنه سيكون لقمة الجزائر "الهامة" صدى كبير في مجال استقرار أسواق الطاقة, معتبرا بأن المنتدى يشكل "منصة للتعاون وآلية من آليات التحالفات الدولية".