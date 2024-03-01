منتدى الدول المصدرة للغاز: تكريمات 2024، سوناطراك تظفر بالجائزة الأولى

و خلال حفل أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت إشراف محمد حامل, الأمين العام للمنتدى عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى تحسبا للقمة ال7 المرتقبة غدا السبت بالجزائر العاصمة, عادت الجائرة الثانية للمنتدى للمعهد الإيراني للأبحاث في مجال البترول, أما الجائزة الثالثة فقد ظفرت بها الشركة البترولية الإماراتية أدنوك.

و في فئة الشخصيات, كرم منتدى الدول المصدرة للغاز الخبير الجزائري علي حاشد, الخبير في الطاقة و نائب رئيس سابق لسوناطراك, كما تم تكريم, في نفس الإطار, المستشار في منتدى الدول المصدرة للغاز الروسي دنيس لونوف.

و قد أكد السيد حامل أن هذه التكريمات ترمز إلى " التزام منتدى الدول المصدرة للغاز بتطوير الصناعة الغازية كما تمثل عرفانا تجاه هذه الهيئات و الشخصيات نظير الجهود المبذولة في مجال الطاقة".

من جهته, أعرب الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي عن " امتنانه و سعادته بالتكريم الذي خصت به الشركة الوطنية" مما يعكس, كما قال, " الاعتبار الذي يحظى به المجمع بين نظرائه على مستوى المنتدى".